内蒙古额济纳旗旗委书记防疫不力被免职

内蒙古自治区党委通报，内蒙古额济纳旗旗委书记陈占云因疫情防控不力被免职。同时，内蒙古阿拉善盟还发布通报三起疫情防控履职不力问题，包括阿右旗民政局办公室负责人漏报重要人员信息；阿右旗公安局阿拉腾朝格派出所副所长对过往车辆管控不力的问题；以及阿右旗农科局在包联小区全员核酸采样期间组织管理不力的问题。

综合央视新闻、新京报、“内蒙古日报”公号以及“直通阿拉善左旗”公号消息，内蒙古自治区党委决定，额济纳旗旗委书记陈占云因疫情防控工作中履职尽责和落实不力，被免去书记职务，由阿拉善盟盟委书记代钦兼任额济纳旗旗委书记。

前述阿拉善盟的通报则指出，近期疫情防控形势严峻复杂，在监督检查中发现，个别部门单位和党员干部在疫情防控工作中责任意识不强、纪律意识淡薄，执行旗委、政府和旗疫情指挥部的有关部署要求不够坚决有力，存在形式主义问题，给额济纳旗疫情防控工作带来负面影响，并通报了三起疫情防控履职不力问题。

阿右旗民政局干部金海泉本月10日从高风险地区返回，后按照旗疫情指挥部的统一要求将个人相关情况向单位报备并采取居家隔离措施。本月18日，旗疫情防控指挥部统计全旗10月7日以来由高风险地区返回阿右旗的人员信息。阿右旗民政局办公室负责人程婷对工作失职失责，疏忽麻痹大意，一直未能将金海泉报送给自己的行程信息上报指挥部，致使数据漏报和信息倒流，给指挥部的工作部署造成不利影响。经旗纪委监委上周六（23日）研究，决定给予程婷诫勉谈话处理。

旗公安局本月19日在海森楚鲁设立疫情防控检查站，对S228线金阿界(甘肃省金塔县与阿拉善右旗交界)进行巡线，对过往车辆和人员进行管控。10月20日至21日，旗委、政府有关工作组在明察暗访时发现，金塔方向部分车辆通过破坏路障、绕行卡口的方式进入阿右旗境内，滞留在海森楚鲁疫情防控卡点及周边路段，致使车辆和人员逐渐聚集，给后续分流工作带来风险隐患和管控压力。

阿右旗公安局阿拉腾朝格派出所副所长曹晓峰作为海森楚鲁疫情防控检查站负责人，履职尽责不力，对应发现的问题未发现，应采取管控措施的未管控，且未将该情况及时上报旗公安局和疫情防控指挥部处置，造成不良影响。经旗公安局党委昨天研究，决定撤销曹晓峰阿拉腾朝格派出所副所长职务，并调离原工作岗位。

旗纪委监委本月24日在阿右旗第二轮全员核酸采样监督检查中发现，巴丹吉林镇珠拉小区和润泽园小区没有按照旗疫情指挥部的部署要求分片逐栋组织采样，造成采样现场人员相对聚集、管理较为混乱的问题。对此，旗农科局作为包联单位负有组织管理不善、现场指挥调度不力的责任。经旗纪委监委昨天研究，决定对旗农科局在全旗范围内予以通报批评。

额济纳旗今天确认新增20例冠病确诊病例。截至目前，额济纳旗共有确诊病例78例，患者已收入定点医院治疗，生命体征平稳。

阿拉善左旗冠病防控工作指挥部今天发布公告称，即日起，凡从阿拉善左旗以外地区进入人员，一律需持48小时核酸检测阴性证明，并在第一入旗地点向相应苏木镇、街道报备。

公告指出，全旗各类物资保障供应单位要严格落实企业主体责任，对货运车辆及司乘人员严格执行体温检测，查验健康码、行程码、核酸检测、疫苗接种等信息，做好人员及车辆基本信息登记，并建立专门台账。外来货运车辆及司乘人员在当地从事货物运输，要按照“点对点”的原则做好个人防护，尽量减少不必要的人员接触。

公告还指出，相关人员因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发冠病疫情传播风险或造成严重后果的，将依法追究责任。

