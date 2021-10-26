中国证监会：加快推动解决企业境外上市审计监管相关问题

中国证监会副主席方星海昨天表示，要健全境外主体境内发行上市制度，完善企业境外上市监管制度安排，以便中国企业更好利用国内和国际两个资本市场。加快推动解决企业境外上市审计监管相关问题，加强对资本市场跨境投资行为和资本流动的监测和分析研判。

根据《中国证券报》报道，方星海是在2021年上海证券交易所国际投资者大会开幕式上视频致辞时做出上述表示的。

“资本市场高水平制度型开放是我国金融深化改革、扩大开放的一个重要组成部分。我们正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，坚持市场化、法治化、借鉴国际最佳实践的原则，着力推进资本市场高水平对外开放。”方星海指出。

方星海表示，要进一步优化机制和工具。落实好合格境外投资者新规，完善和拓展沪深港通、沪伦通和中日ETF互通机制，在现有基础上进一步拓宽期货市场开放范围和路径，为国际投资者提供更加多元化的投资选择和风险管理工具。

他还提出，要进一步完善制度供给。借鉴国际最佳实践，持续推动解决制度型开放的问题，注重政策的稳定性、透明度和可预期性。进一步拓展、优化外资参与中国资本市场的渠道和方式，推动制度、规则、标准的深层次对接。健全境外主体境内发行上市制度，完善企业境外上市监管制度安排，以便我国企业更好利用国内和国际两个资本市场。完善交易结算制度，深化境内外市场互联互通。同时加快引进来自全球的投资者，以更高水平的开放促进资本市场和行业服务水平的稳步提升。

同时，要进一步加强国际合作。“我们将坚持相互尊重、有效沟通、互利共赢的原则，同相关方开展务实合作，加快推动解决企业境外上市审计监管相关问题。同时，进一步强化开放条件下监管能力建设，加强对资本市场跨境投资行为和资本流动的监测和分析研判，对所有重要的跨境交易做到‘看得清、管得住’。”方星海说。

