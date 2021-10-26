民调显示民众党支持率首度超越国民党

台湾民意基金会今天（26日）公布的民调显示，民众党的支持率首度超越国民党，成为第二大党。此外，在将在12月举行的四项公投方面，同意者比率都超越反对者。

综合中时新闻网、风传媒和《自由时报》报道，民调发现，27.1%的受访民众支持民进党，16.2%支持国民党，17.6%支持民众党，4.8%支持时代力量，4.3％支持台湾基进。

与上个月相比，两个主要政党国民党和民进党的支持度都下挫，分别下跌3.1和三个百分点，而民众党、时代力量和台湾基进三个小党支持度上扬，其中民众党增幅最大，达到4.3个百分点。

从全台六都16县市的角度看，除了在桃园市与台中市支持者少于民众党之外，民进党在其他地区都有很大幅度领先国民党与民众党。国民党在六都16县市的支持度全面落后民进党，其中在新北市、桃园市、台中市和台南市，支持率更落后于民众党。

调查也发现，54.4%的受访者赞同总统蔡英文“处理国家大事的方式”，比起9月的48.6%多，不赞同者则从9月的42.5%，下挫至34.5%。满意行政院长苏贞昌内阁的整体施政表现比例，也从9月的45.2%，上升至10月的50.9%，不满意者则从9月的47.7%，下跌至40.8%。

在四项公投方面，重启核四公投在4月展开调查中，是唯一反对方占上风的公投，但同意者在今天公布的民调中以46.7%，超越不同意者的41.7%。其他三项公投为反莱猪进口、公投绑大选，以及天然气接收站迁离桃园大潭藻礁海岸及海域。