内蒙古书记：防疫发生漏管失控要坚决追责

中共内蒙古自治区党委书记石泰峰要求，全区各盟市切实强化疫情管控措施，发生漏管失控的情况，要坚决追责问责。

据《内蒙古日报》报道，石泰峰昨天（25日）在自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部主持召开紧急会议，调度各盟市疫情防控工作。

石泰峰说，当前内蒙古疫情防控形势极为严峻复杂，各地一定要高度紧张起来、迅速行动起来，采取坚决有力措施，切实把疫情扩散蔓延势头控制住。

石泰峰强调，“非常之时须用非常之举”，落实一切必须落实的措施，采取一切可以采取的手段，“宁可严一些也不能松半分”。

石泰峰要求，切实强化管控措施，对排查出来的人员，要迅速采取措施，坚决管控到位。社区管控特别是居家隔离一定要严到份、管到位，万万不可心存侥幸、麻痹大意。发生漏管失控的情况，要坚决追责问责。

内蒙古自治区党委通报，阿拉善盟额济纳旗旗委书记陈占云因疫情防控不力被免职。同时，阿拉善盟还发布通报三起疫情防控履职不力问题，包括阿右旗民政局办公室负责人漏报重要人员信息；阿右旗公安局阿拉腾朝格派出所副所长对过往车辆管控不力的问题；以及阿右旗农科局在包联小区全员核酸采样期间组织管理不力的问题。

额济纳旗昨天新增20例冠病本土确诊病例。截至目前，额济纳旗共有确诊78例，是中国本轮疫情中情况最严重的地区。