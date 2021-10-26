中国体总“十四五”规划：注册球员达150万 男足力争亚洲一流

中国国家体育总局昨天印发《“十四五”体育发展规划》通知，内文提到了有关中国足球改革方向与目标，要求开展全国足球发展重点城市建设，建立体教融合注册体系，实现注册球员150万人，男足力争达到亚洲一流水平，女足达到亚洲领先水平的目标。

根据澎湃新闻报道，《发展规划》强调，针对社会足球场地建设工程，力争到2025年全国每万人拥有足球场地达到0.9块，其中全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区达到1块以上。

《发展规划》提出，加强国家队作风建设，完善国家队管理模式。男子国家队力争达到亚洲一流水平，女子国家队力争达到亚洲领先水平。

此外，《发展规划》要求大力培育业余足球俱乐部和校园足球社团，依托社区培育会员制足球俱乐部和其他青训机构，实现在全国各省市足协注册的各类足球俱乐部 (含校园队伍)5万家以上。开展全国足球发展重点城市建设。建立体教融合注册体系，实现注册球员150万人。持D级及以上教练员证书人数达到12万人、持三级及以上裁判员证书人数达到15万人。

《发展规划》还提出以五年为一个周期，选择一批足球基础好、发展条件好、工作积极性高的地方和城市发展为重点城市，加强扶持和指导，坚持以扩大足球人口规模和提高足球人才质量为核心，推动足球运动普及与提高，以逐步建立基础雄厚、体系健全、保障有力、氛围浓厚的中国特色足球青训体系和城市足球运行机制，打造中国足球改革发展示范城市，探索中国特色足球发展路径，推动中国足球水平整体提高。