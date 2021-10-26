马英九：应利用申请加入CPTPP寻求两岸复谈机会

台湾前总统马英九今天说，台湾和中国大陆这个月都申请加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP），应该运用这次契机寻求两岸复谈的机会；他建议台湾总统蔡英文赶快在立院通过“两岸协议监督条例”来审查服贸协议，展现自由化和开放的决心，会有利于双方加入CPTPP。

根据联合报报道，马英九今天上午出席“台湾玉山二十周年庆祝大会暨论坛”并致词时说，今年台湾的经济成长超过5%，两岸贸易的贡献厥功至伟；而台湾和中国大陆这个月都申请加入CPTPP，“两岸经济合作架构协议”（ECFA）也运作11年，带来大量贸易顺差，没有ECFA会出现严重的全球贸易逆差。

不过，马英九指出，ECFA扩点的部分只谈到早收清单的十分之一，服贸又因太阳花学运被卡在立院，所以未来两岸都会有这样的挑战，面临能不能进去CPTPP的问题。他说，20年前加入WTO也有这个问题，经过双方协调先后加入，前后只差1个月。

马英九也说，面对CPTPP，两岸应该如何因应，这是非常关键的问题，他认为这是一个危机也是一个挑战，如果能够善用、慎用这个挑战，不仅双方都可以加入，也可使两岸敌意降低。他建议政府可以运用这次契机重建两岸互信，寻求两岸复谈的机会，就两岸经贸议题展开磋商。

马英九说，两岸进行经贸磋商，除了ECFA以外的部分能找到方案来解决，包括货贸或争端解决机制，还有近来农产品病虫害问题也可以一次解决。至于当年没有完成的服贸问题，他也建议蔡英文赶快在立院通过两岸协议监督条例来审查服贸协议，展现自由化和开放的决心，会有利于双方加入CPTPP。

马英九说，如果能够做到这一点，过去两岸冰封的状况可以缓解，不但可以创造双赢，也可以为两岸六年来关系恶化创造停损点和和解的机会，这应该是台湾最重要的经济与两岸战略，应该要不分党派，大家一起来研商推动。

