湖北村庄命案 嫌犯致七死一伤后跳江

中国湖北省武汉市蔡甸区一村庄昨天（25日）发生命案，代理村支书一家五口被杀，其中包括儿童。嫌疑人作案动机不明，在逃跑期间再致两人死亡后跳桥，警方正在搜寻。

武汉市公安局蔡甸分局今天上午发布通报称，蔡甸区消泗乡25日凌晨1时许发生一起命案，39岁的犯罪嫌疑人高某辉持刀行凶致五人死亡、一人受伤后逃跑，逃跑途中致两人死亡。

警方接报警后开展追踪抓捕，当天6时许，高某辉逃跑至长江大桥后跳桥。警方目前正在搜寻，案件在侦办中。

此前据封面新闻报道，担任代理支书一年多的张某红当天在家中被杀，他和老伴倒在客厅，小儿媳和不满一岁的孩子在楼道遇害，之后楼上两个孩子也遇害。

张某红的族弟张军（化名）在凌晨发现命案，叫来住在隔壁的兄弟张林（化名），两人报警后发现一名孙儿尚有气息，将其送往医院。

据报道，凶手作案后逃亡途中，还涉嫌撞倒一名路人致死，又抢走一辆接私活的小车逃跑，并杀害司机。

据村民称，张某红之前一直担任村里小组长，负责防汛工作十多年，深受村民认可，一年前因村委书记空缺，他被临时推选为代理书记，今年因年龄关系即将退休。

案件在中国网络引起关注，有网民将此案与福建莆田乡村本月10日刚刚发生的欧金中杀人案相类比，甚至在警方未通报作案动机前，就猜测此次凶案是否与乡村治理和基层矛盾有关；但更多网民认为无论案件背后是否有隐情，都不能滥杀无辜。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天在个人微博上发文对此评论称，“泯灭人性的凶徒如果抓住活的，法律决饶不了他。如果他已坠江身亡，对他的谴责也应追到地狱里去”。

他强调，社会必须旗帜鲜明地反对所有杀人行凶的私刑，一旦私刑猖獗，遭遇飞来横祸将成为所有人的潜在风险。

对于有网民将乡村恶性凶杀案与基层治理不善联系起来，胡锡进认为，如果有哪个杀人案暴露了基层的真问题，调查、追责、改进必不可少；但社会的反思和改进与惩治、谴责杀人凶犯不矛盾，一码归一码，不存在任何原因可以为十恶不赦的杀人行凶洗白。