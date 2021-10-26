王毅：中日关系的关键是重塑互信

中国国务委员兼外长王毅表示，中日关系的关键就是要重塑互信，并称涉及历史、台湾等事务事关两国关系政治根基，“不能有丝毫含糊，更不能试图踩线逾矩”。

王毅昨天在第17届“北京—东京论坛”开幕式上发表视频致辞。据中国外交部官网发布的演讲稿，王毅首先提到，当前中日关系面临关键发展节点。中国国家主席习近平不久前应约同日本首相岸田文雄通话，双方一致同意以明年中日邦交正常化50周年为契机，推动构建契合新时代要求的中日关系。

王毅说：“两国领导人的积极互动，为中日关系开辟新局点了题，明确了两国关系下步发展的大方向。”

10月8日，习近平同岸田文雄通电话，双方均表示希望以明年中日邦交正常化50周年为契机，共同发展两国关系。这也是岸田文雄10月4日上任以来，首次与中国领导人互动。

王毅接着表示，中日两国未来的发展方向，首要是重塑互信，夯实两国关系的政治基础。他强调，这是中日关系的关键所在。“没有牢固的互信基础，中日关系就如同无根之木、无源之水，难以真正行稳致远。”同时，要从全球视野和战略眼光，找准契合时代发展的相互认知和正确定位。

王毅并向日本喊话，希望日本更加理性客观地看待快速发展的中国，将“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识反映到制定政策上，落实到具体行动中。他强调，涉及历史、台湾等事务事关两国关系政治根基，任何情况下都务必要恪守中日四个政治文件的原则和精神，不能有丝毫含糊，更不能试图踩线逾矩。

所谓的中日四个政治文件，是指两国实现邦交正常化以来签署的四个政治文件，分别为1972年恢复邦交时发表的《中日联合声明》、1978年两国签署的《中日和平友好条约》、1998年双方发表《中日联合宣言》及2008年两国发表的《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》。其中提出的原则和精神，分别包括了“一个中国”原则，用和平手法解決一切争端，反对霸权主义，友好合作发展等等。

除了重塑互信，王毅也在致辞中提出中日两国应升级合作、管控分歧以及扩大交流。

王毅指出，中日关系出现分歧难以避免，关键是妥善加以管控，不让分歧定义和主导两国关系。他说，面对具体争议，双方应遵守已达成的共识，排除外部因素干扰。至于在人权和价值观问题上，双方可以本着求同存异的态度坦诚对话，增信释疑，决不能借题发挥，当成干涉别国内政的工具。

王毅也说，近年来在一些恶意炒作和有意挑拨下，中日民众的相知相交出现了一些问题。对此，他呼吁，双方应充分发挥地理相近、文化相通的独特优势，以今明两年“中日文化体育交流年”、北京冬奥会和中日复交50周年为契机，以灵活方式加强各领域相互交流。

据日本共同社报道，日本外长茂木敏充表示，期待明年日中邦交正常化50周年“成为复苏的契机”。不过，他认为，由于涉及价值和规则的悬而未决问题，两国继续处于严峻且艰难的状况。

茂木敏充强调，为构筑建设性且稳定的关系，不仅是高层，也需要民众之间的沟通与对话。

出席论坛的日本前首相福田康夫称，日中所有层面的对话和交流均在变少，提议重启和加强；他表示，两国邦交正常化50周年在日本几乎没有成为话题，“对此抱有违和感和危机感”。

“北京—东京论坛”创立于2005年，每年举行一次，是中日两国间层次较高、规模较大的官民互动交流平台。本届论坛主题是“大变局下的中日关系及重塑国际合作——迈向邦交正常化50周年的思考”。