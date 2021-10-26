黄国书“线民”风波后首破沉默：请别再说我勇敢

民进党籍台中市立法委员黄国书本月17日坦承自己曾当过国民党线民后，今天在社交媒体首度打破沉默并发文称，“请别再说我勇敢”。

黄国书今早在面簿发文，他比喻自己曾经像住家路旁的监视器，工具性般的存在，而且有时他会想，监视器若有自由意志，“它会愿意被安装在那吗”？

黄国书坦言，重新打开过往的这段错误难堪，自己真的很抱歉，但他依然憎恶当时自己不够勇敢。他并说：“我一时的怯弱舆恐惧战胜脆弱的心理素质，于是我从此被掌握利用陷入无间，而不能自己。”

黄国书说，他羡慕有些民进党同志有着坚强的人格特质，在冲撞的年代仍义无反顾勇往直前，所以他深自懊悔、反省，也认为在完成阶段性选民付托之后，因为污点不再有资格与民众同行。

他还表示，虽然从政以来兢兢业业加倍努力，但这无法也不应该抵销过去的错误，并意识到自己过往作为党国工具的不正义和伤害，因此应该负起责任。

“面对许多的批评指教，我再次致上深深的歉意，我没有资格为自己辩解，我会继续反省，并在剩余有限的时间里，加倍认真，完成各项工作努力弥补。”

黄国书也提到，有许多送暖的支持者朋友与民进党同志，尤其是他敬重的民进党团总召柯建铭，他们的鼓励鞭策，他非常感谢也感到羞愧。

他最后说，感谢在此刻不离不弃的温暖支撑，但请別再说他勇敢，因为这恰恰是过去到现在最欠缺的；未来在公众事务上他只有义务没有权利，离开政坛后将奉献公益，继续找寻自我救赎之路。

黄国书本月17日在面簿发文坦承，在学生时期曾为国民党政府情治单位的线民，并因此宣布退出民进党及民进党团运作。同时，他也透露，自己立委届满后不寻求连任。

尽管如此，这起事件并未随黄国书辞任而落幕，反而越演越烈，并牵涉多名民进党大老，包括行政院长苏贞昌、台湾驻日本代表谢长廷。