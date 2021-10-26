兰州各类居民小区实行封闭管理

兰州市冠病疫情联防联控领导小组今天发布通告，要求从严从实加强全市居民小区疫情防控管理，包括各类居民小区均实行封闭式管理，实施出入证管理制度。保留一处出入口，除购买生活物资、参与疫情防控工作、紧急就医等情况外，严格控制居民进出。

根据人民日报客户端消息，通告还要求，所有业主进入小区时需测量体温，查验“健康码＋行程码＋出入证＋新冠疫苗接种记录”。凡发现健康码及行程码为黄码或红码的人员，立即报告所属社区。居民凡出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等异常症状，必须要主动向社区报告。

对在小区内实行居家隔离医学观察的居民，由公安、社区和物业加强管控，每天两次测温，定期核酸检测。号召所有居民不串门、不聚集，小区内部聚集性场所一律关闭，并取消小区内各类集聚活动。快递、外卖一律不得进入小区，社区要设定快递、外卖配送区域，实行无接触式领取。

通告指出，即日起小区物业需每日持续对小区出入口、单元门口、电梯轿厢及按钮等进行定时消毒。对无物业小区，由所属县区安排部署组建防控服务队，按照统一要求加强管控。

通告还指出，中央驻兰单位、在兰各级党政机关、企事业单位、人民团体的工作人员，要自觉服从县区关于疫情防控的规定要求，积极参加核酸检测筛查。

