网曝滞留内蒙游客扔掉免费午餐

有滞留内蒙古的游客被发现，将政府每天提供的免费午餐直接扔掉，不只惹怒了工作人员，此举也在网上引起公愤。

据“搜狐千里眼”微博账号今天（26日）报道，内蒙古出现新一波冠病疫情后，很多游客因出行限制而滞留内蒙古，政府每天免费为在隔离期滞留游客提供午餐，但有个别送去阿拉善盟隔离酒店的午餐没有打开就直接扔掉，相关画面也在网上流传。

一名抗疫一线工作人员家属说，他感到很气愤，自己的孩子也在一线，一天吃一顿饭，休息三小时，想给孩子送饭但送不了。

一名配送餐负责人则说，再怎么样粮食不能浪费，但也有很多人感谢政府提供免费午餐。

大批中国网民在留言板上痛批游客扔掉免费午餐的行为。也有网民指出，阿拉善是内蒙古最穷的一个盟市，当地能提供免费午餐，算是很不容易了。

在阿拉善盟旗下的额济纳旗，当地户籍人口仅3万2000人，目前正是当地观赏胡杨林的旅游旺季，有近万名游客因疫情滞留，相当于户籍人口的三分之一，其中大部分是中老年游客。突如其来的冠病疫情，给当地的物资保障等应变能力带来挑战。

内蒙古自治区党委副书记、自治区主席王莉霞昨天在额济纳旗的防疫现场处置工作调度会上要求各级部门耐心倾听滞留游客声音，细心了解滞留游客需求，尽全力满足滞留游客合理需求。