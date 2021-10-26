中国外交部：南中国海不应是美谋求地缘政治私利狩猎场

中国外交部发言人赵立坚今天就美国海军“康涅狄格”号撞击事件回答记者提问时说，美国不负责任、遮遮掩掩的做法，让地区国家和国际社会不得不质疑事件的真相和美国的意图，他强调，南中国海是地区国家共同的家园，不应成为美国谋求地缘政治私利的狩猎场。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上引述美国军事网站The Drive “战争地带” 专栏发表的文章称，此前与不明物体发生撞击的美国海军核潜艇“康涅狄格”号目前停靠在关岛码头，或在进行评估和维修。“康涅狄格”号撞击事故已经过去三周多，美国至今没有给出任何说法。

赵立坚表示，中国已经多次对有关事件表示严重关切，要求美国作出澄清。然而直到今天，中国所看到的也只有美国军方拖延许久才发表的、语焉不详的简短声明，以及美国通过消息人士证实的出事地点在南中国海。这种不负责任、遮遮掩掩的做法，让地区国家和国际社会不得不质疑事件的真相和美方的意图。

赵立坚指出，长期以来，美国打着航行自由的旗号在南中国海兴风作浪，对地区和平稳定构成严重威胁和重大风险。他说，中国和其他沿海沿岸国有理由要求美方回答，此次派出核潜艇悄无声息地在南中国海潜航，究竟是要执行什么任务？美国这一次究竟是撞上了什么？为什么会撞上？是否造成核泄漏，给海洋环境带来核污染？美国作为当事方有责任、有义务详细说明事件相关情况，回应地区国家和国际社会的关切疑虑。

赵立坚最后强调，南中国海是地区国家共同的家园，不应成为美国谋求地缘政治私利的狩猎场。美国频繁并大规模派遣军舰、军机到南中国海滋事挑衅，炫耀武力，破坏南中国海航行自由，威胁中国等国主权安全。美国是南中国海军事化最大推手，美国应改弦更张，停止上述错误行径，为南中国海和平稳定发挥正面积极作用。

美国海军本月7日发表声明指，海军核动力潜艇“康涅狄格”号2日在亚太地区的国际水域潜航时撞上一个“物体”后受损，但没有人员受到危及生命的伤害。潜艇保持安全和稳定的状态。

赵立坚本月11日在记者会上对此就表示，美国时隔五天才发表了一份语言不详的声明，这种不负责任、拖延遮掩的态度，令国际社会对美方意图和事故细节产生怀疑。