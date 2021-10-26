北京本轮疫情本地病例平均年龄61岁

中国首都医科大学附属北京地坛医院副院长陈效友今天介绍说，截至昨天，地坛医院在院冠病阳性感染者27例，其中境外输入病例8例、京外关联本地病例19例，这19例病人中，无症状感染者两例，确诊病例17例，包括轻型两例、普通型14例、重型一例。

根据“北京日报”、“北京晚报”微博消息，陈效友在北京市疫情防控工作新闻发布会上说，本轮京外关联本地病例中包括男性7例，女性12例，平均年龄61岁，最小33岁，最大69岁。



陈效友还介绍，此次京外关联本地病例年龄偏大，17例确诊病例中1例57岁，其余均在61至69岁之间，14例分别患有糖尿病、高血压病、恶性肿瘤、类风湿、冠心病等多种基础疾病。目前所有病例均发病一周以内，尚处于疾病早期，10例出现发热症状，一例体温超过40℃，14例胸部CT提示有明确的肺部病变。

陈效友说，根据以上病例特点，专家组评估认为病人病情有进展风险，部分病例可能转重。入院后，四例患者自轻型进展为普通型，一例由普通型进展为重型。目前，此例重型患者已采用中西医结合综合治疗方案，ICU医生严密观察患者病情变化，每日专家会诊，根据病情变化及时调整治疗方案。

陈效友还说，为应对重型病例可能增加的情况，首都医科大学附属北京地坛医院已制定重型和危重型病例诊疗预案，相关人员安排到位，抢救治疗病房设备处于备用状态，储备了充足的生命支持耗材备用，为重型病例的及时发现和有效治疗做好充分准备。

