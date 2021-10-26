中国吁美正视纠正自身侵犯人权问题

中国外交部发言人赵立坚今天就“全美去年针对亚裔的仇恨犯罪案件数上升76%”的有关提问回应时说，这个数字令人痛心，也让人怀疑美国重返联合国人权理事会的动机。赵立坚说，希望美方正视和纠正自身侵犯人权的问题，停止将人权问题政治化、工具化的错误做法，真正担起尊重和保障人权的责任。

根据澎湃新闻报道，赵立坚在今天举行的例行记者会上说，事实上，自疫情暴发以来，在美亚裔群体遭受欺凌甚至攻击的事件比比皆是。美国全国广播公司网站一项针对美国亚裔年轻人的调查显示，过去一年中，四分之一的美国亚裔年轻人成为种族歧视和欺凌的目标，近一半受访者对自身所处境遇表示悲观，四分之一的受访者对自己及家人所处的境遇表示恐惧。

赵立坚说，这个数字仅仅是美国人权不良记录和黑历史的缩影。众所周知，深受仇恨犯罪之苦的又何止在美亚裔，饱受“无法呼吸之痛”的绝不仅仅只有弗洛伊德们，系统性种族主义始终是美国社会的痼疾。人们不禁要问：在美国，针对少数族裔的暴力执法何时才能偃旗息鼓？盘踞在美国社会中的“伊斯兰恐惧症”何时才能烟消云散？

赵立坚还表示，这个数字也让人怀疑美国重返联合国人权理事会的动机。美方的重返究竟是真心为了改善本国人权状况、参与推动全球人权事业发展，还是为了继续将人权作为政治工具，在世界各地制造分裂和动荡，服务自身地缘政治私利？希望美方正视和纠正自身侵犯人权的问题，停止将人权问题政治化、工具化的错误做法，真正担起尊重和保障人权的责任。