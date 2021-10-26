台防长回应美媒报道：对台军有信心

对于《华尔街日报》26日报道，在美国军事策划人员和政府官员中，几乎没有人认为台湾的军队能抵御中国大陆解放军，台湾国防部长邱国正今天回应，对台湾军队有信心。

据《华尔街日报》报道，台湾和美国的士兵、策略师和政府官员表示，台湾军队因内部问题而矛盾重重，其中许多问题是在多年的承平时期和经济繁荣中积累起来的，现在正在侵蚀台湾抵挡中国大陆的能力。

报道并指出，其中最紧迫的问题是准备不足和士气低落。台湾每年征召约8万人入伍，有近220万名预备役军人。

报道引述一名26岁的台湾肖姓男子说，他去年结束了四个月的基本训练，其中许多时间他都在扫树叶、搬运废弃轮胎和拔草。他说，除了一些射击训练外，他的训练课程毫无意义。

这名肖姓男子形容他的同侪们为“草莓兵”（strawberry soldiers），这个词在台湾被用来形容由过度保护的父母养育出来的年轻人，他们很容易受伤。虽然他说他愿意服役，但他怀疑台湾有多少机会能抵挡大陆解放军的攻击。

对此，邱国正今天下午在立法院备询前受访时说，他不了解外媒评量依据，但他对台湾军队有信心，没有必要因为外媒报道而觉得沮丧。

综合中央社、《自由时报》报道，邱国正也表示，以前曾有老兵对他说“一代不如一代”，但他反驳说，没有这种事。邱国正说，他始终相信没有草莓族的问题，年轻人有他的优点。

另一方面，对于美日军舰早前在南中国海演训，邱国正指出，台军对于周围外籍机舰都有掌握，但外籍机舰的目的非主要考量，而是要看对方有没有任何企图与敌意。

邱国正还说，台军的目标就是针对中国大陆，大陆有任何动作都会尽早做应处；而外籍军舰经常有，他不予置喙。