习近平要求解放军开创武器装备建设新局面

中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平在解放军全军装备工作会议上强调，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面。

据新华社报道，全军装备工作会议10月25日至26日在北京召开。习近平强调，“十三五”时期，解放军武器装备建设实现跨越式发展、取得历史性成就，为提升国家战略能力特别是军事实力提供了坚实物质技术支撑。

他希望全军深入贯彻新时代中共的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。

出席会议的中共政治局委员、中央军委副主席张又侠强调，要加快构建武器装备建设新发展格局，汇聚推进武器装备建设强大合力，聚焦国家安全需求、紧盯现实军事斗争、突出科技自立自强、围绕部队战斗力生成、瞄准世界一流水平打好攻关会战，全力以赴加快武器装备现代化。

会议总结了“十三五”时期武器装备建设情况，部署了“十四五”时期武器装备建设任务，就构建武器装备现代化管理体系进行了研究讨论。

现在距离解放军建军一百年还有不到六年的时间，习近平在今年解放军建军94周年期间曾强调，实现建军一百年奋斗目标是关系国家安全和发展全局的重大任务，是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步，要增强紧迫意识，埋头苦干实干，确保如期实现既定目标。

“建军百年奋斗目标”首次被提出是在2020年10月底发布的中共十九届五中全会公报。公报称，中国将加快国防和军队现代化，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。

