恒大：珠三角31个在建项目将如期交楼

中国恒大周二宣布，预计到今年12月31日，珠三角地区31个在建项目交楼项目能如期交付。自恒大上周宣布自救政策以来，其在广州等珠三角地区的在建项目已开始复工复产。

据路透社报道，恒大在回复查询时透露，珠三角地区明年6月30日前交楼的在建项目共有40个。

另据《南方都市报》报道，恒大在广州、佛山、肇庆、清远、惠州、河源、汕头、潮州、阳江等珠三角地区共有40个在建项目，有32个项目将于12月31日达到合同交楼时间。对此，恒大珠三角公司将与参建合作单位协力、共同恢复生产秩序。

深处债务困局的中国恒大集团周日表示，恒大深圳公司包含深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山六地10余个项目的复工复产工作正有序进行中，将全力以赴落实政府保交楼的要求。

上周五，恒大集团主席许家印在“恒大集团复工复产专题会”上讲话称，恒大没有预售过的楼栋或项目今后要全部改为现楼销售，大幅压降房地产开发建设规模；10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。

在恒大集团面临债券违约风险之际，中国发改委外资司周二会同外汇局资本司召开部分重点行业企业外债座谈会，要求企业不断优化外债结构，严格按照批准用途使用外债募集资金。

此前一位了解情况的消息人士透露，中国国家发改委牵头召集部分房地产企业高层周二开会，主要是了解企业目前的美元债务总量情况以及偿还能力。

中国恒大股价周二收跌4.12%，今年迄今已累计下逾八成；恒大物业周二亦收挫近6%。