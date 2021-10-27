内蒙额济纳旗新书记：不听劝阻擅自外出见一个抓一个

内蒙古自治区党委昨天决定，旗委书记陈占云因疫情防控履职尽责和落实不力被免职，由阿拉善盟盟委书记代钦兼任额济纳旗旗委书记。代钦当天在额济纳旗上街实地督导疫情防控工作时指出，打赢疫情防控阻击战是当前压倒一切的重大政治任务。对不听劝阻擅自外出的，见一个抓一个，并依法严肃追究法律责任。

根据阿拉善日报社旗下“今日阿拉善”微信公众号消息，代钦强调，打赢疫情防控阻击战是当前压倒一切的重大政治任务，各级各部门要深刻认识当前疫情防控的严峻性复杂性和极端紧迫性，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照国务院联防联控机制和自治区党委、政府要求，把各项防控措施抓实抓细抓落地，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住。

代钦还说，要加强居民小区管控，严格落实封闭管理各项措施，严格管控人员流动，确保群众游客足不出户，街上一律不得出现闲杂人等。要加强社会面管控，公安部门要抽调警力对沿街商铺、居民小区、游客滞留点等加强巡逻，对不听劝阻擅自外出的，见一个抓一个，并依法严肃追究法律责任。

代钦还要求加大滞留游客服务保障力度，每个滞留点都要派驻工作组，全面掌握滞留游客的详细信息，精准制定服务方案，用心用情做好滞留游客心理疏导、生活保障等工作。要强化责任落实，压紧压实各级各部门单位和具体包联负责人、工作人员的防控责任，加强沟通协作，推动各项部署要求和防控措施落实落细落到位。要设立党员先锋岗，充分调动基层党组织、党员干部力量，将共产党员安排在疫情防控第一线，号召全体党员冲锋在前，战斗在前，充分发挥党员的先锋模范作用，形成打赢抗击疫情战斗的强大合力。

中共额济纳旗纪律检查委员会、额济纳旗监察委员会昨天日发布通告，要求各小区、酒店等包联点严格落实领导带班制度，值班人员按时到岗到位，做好24小时值班值守；全旗所有部门、单位（包括盟直部门支援队）要对其包联的小区、酒店必须严格管控，执行足不出户（店）的抗疫措施，确保包联区域擅自不进出一人。

通告还说，额济纳旗纪委监委将全面开展专项督查，对落实防控责任不到位、落实防控措施不力、值班值守不到位、足不出户（店）要求执行不到位等问题进行严肃问责，发现一起，査处一起。

另据央视新闻报道，昨天8时至今天7时，内蒙古自治区新增本土确诊病例12例，其中锡林郭勒盟二连浩特市一例，阿拉善盟额济纳旗11例。目前内蒙古自治区现有本土确诊病例110例，其中阿拉善盟额济纳旗89例。