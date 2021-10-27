白宫国安顾问沙利文证实拜习年底前视讯会谈

美国白宫国安顾问沙利文证实，美国总统拜登与中国国家主席习近平将在年底前举行双边视讯会谈，但他并未透露具体日程。

根据白宫官网当地时间26日发布的新闻稿，沙利文在答复关于拜习两人无法在G20峰会上会晤的问题时说，他10月初与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在瑞士苏黎世会谈时，双方一致同意两国元首将在年底前举办视讯会谈，在技术可行的前提下，“面对面”坐下讨论各项议题。

不过，沙利文并未透露拜登与习近平会谈的具体时间。

上次拜登与习近平之间的交流是在9月10日进行的电话交谈。

沙利文26日向媒体简报拜登即将展开的欧洲访问行程。这是拜登上任后第二次前往欧洲访问，他将参加在罗马举行的20国集团（G20）峰会，以及之后在格拉斯哥举行的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）。拜登此行也将前往梵蒂冈会晤教宗方济各。

外界早前曾预期拜登与习近平将在G20峰会期间会面，但习近平已确定不会亲自出席峰会。沙利文说，这是习近平的个人选择。

他说，尽管从拜登的立场来看，他认为有机会和习近平面对面接触十分重要，但若习近平无法亲自出席，透过视讯会议进行则是次佳选择，“这就是我们打算做的”。

自去年年初冠病疫情暴发以来，习近平还没有离开过中国。