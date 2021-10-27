消息：中国监管部门促许家印用个人资产偿债

消息人士透露，中国监管部门敦促恒大创始人许家印拿出个人身家缓解中国恒大不断加剧的债务危机。

据彭博社报道，知情人士透露，中国恒大未能在9月23日按期兑付一笔美元债利息后，有关部门之后对许家印做出如上指示。

知情人士还说，中国多地政府正在监管恒大的银行账户，确保公司资金用于在建住宅项目完工，而不是转变用途偿还债权人。

彭博社评论说，尽管中国恒大的危机向其他开发商蔓延，也让房地产市场风声鹤唳，但许家印被敦促动用自身财富偿还恒大债务，进一步表明北京方面不愿安排政府层面的纾困。

目前尚不清楚许家印的身家是否足够庞大以及流动性是否充足以大幅降低恒大的负债。截至6月，恒大的负债规模已超过3000亿美元（4040.16亿新元）。由于投资者预计恒大可能会进行中国有史以来规模最大的债务重组之一，该公司旗下美元债目前较票面价值大幅折让。

根据彭博亿万富豪指数测算，许家印的净资产已从2017年巅峰时期的420亿美元缩水到78亿美元左右。但这个数字有相当大的不确定性。

许家印的大部分财富来自对恒大持有的控股股份，以及自2009年恒大在香港上市以来收到的现金派息。 根据彭博计算，由于恒大在派息方面比较阔气，许家印过去10年拿到大约80亿美元股息。许家印如何将这些股息再投资尚不知晓。