马云现身荷兰考察农业技术

正在欧洲考察的阿里巴巴创始人马云行踪受瞩，最新消息指，马云正在荷兰造访研究机构，考察农业技术。

据香港《南华早报》引述知情人士报道，马云被拍到在荷兰多家研究机构参观，这些研究机构展示了铝型材和温室屋顶专业公司BOAL集团的技术。

报道指，马云是以个人身份进行此次考察。阿里巴巴发言人拒绝就马云的出访置评，因其不再参与公司日常运营。

报道引述知情人士说，马云将继续他的欧洲之旅，造访更多的涉及农业基础设施、植物育种和该领域专业知识培训的公司和研究机构。

知情人士还称，马云受到在欧洲的所见所闻启发，相信会把这些技术与阿里巴巴的云计算、大数据分析和人工智能相结合，将为中国农业现代化创造巨大的潜力。

马云去年10月在上海外滩金融峰会上公开批评中国监管机构后，阿里巴巴受到监管机构的严格审查，随后上海证交所在11月突然喊停蚂蚁金服的上市计划。此后马云变得极为低调，一度离开大众视线。

马云本月12日现身香港，与多名香港富豪及商业伙伴会面，港媒《东周刊》随后引述消息称，马云在16日已飞往西班牙度假。

路透社21日转述西班牙媒体报道说，马云出现在西班牙的马略卡岛，他的超级游艇停泊在那里。这也是他自去年10月以来首次出国。