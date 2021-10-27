TikTok高管称公司没有与中国政府分享信息

中国互联网巨头字节跳动旗下短视频平台TikTok昨天首次参加美国国会听证会，一名高管在会上称公司没有向中国政府提供信息，并寻求保护美国的数据。

根据路透社报道，面对共和党人特别就TikTok对其用户数据的管理方式作出施压，TikTok美洲公共政策主管Michael Beckerman在参议院商务委员会的一个小组委员会作证时说：“我们不会与中国政府分享信息”。

在接受共和党参议员克鲁兹的提问时，作为该公司首位在国会作证的高管，Beckerman表示，TikTok与北京字节跳动科技有限公司“没有关联”。

Beckerman还作证说，TikTok的美国用户数据存储在美国，备份在新加坡。他说:“我们有一个世界知名的美国安全团队来处理权限问题。

出席听证会的参议员们还对TikTok和其竞争对手谷歌旗下的YouTube以及Snapchat可能对年轻人有害的算法表示了担忧。

共和党参议员约翰·图恩(John Thune)认为，以快速了解用户兴趣并为他们提供相关类型的视频而闻名的TikTok可能比面簿更受内容算法的驱动。

Beckerman表示，TikTok愿意提供该应用程序的算法审核政策，以便参议院委员会让独立专家对其进行审查。

根据早前美国媒体引述公司记录和消息人士报道，中国政府已持有字节跳动旗下重要子公司的股份，并可以任命一名公司董事会成员。