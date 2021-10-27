钟睒睒首次成中国首富 张一鸣跃居第二

农夫山泉创办人钟睒睒以3900亿元（人民币，下同，823.57亿新元）首次成为中国首富。

据澎湃新闻报道，《2021胡润百富榜》10月27日发布，67岁的钟睒睒以3900亿元首次成为中国首富。抖音创始人38岁的张一鸣财富增长至去年的3倍，增长了2300亿，超过马化腾和马云，以3400亿元跃居第二。

今年胡润百富榜人数扩大22%，比去年的2398人增加520人，达到2918位企业家财富超过20亿元，是十年前的3倍。

从榜单来看，钟睒睒财富比去年增长250亿，即7%，以3900亿元首次成为中国首富。

张一鸣财富增长至去年的3倍，增长了2300亿，超过马化腾和马云，以3400亿元跃居第二。

上榜企业家总财富比去年的27.5万亿增长24%，达到34万亿，是十年前的6倍。千亿级企业家比去年增加4人，达45人，十年前一个都没有。十亿美金级企业家比去年的878人增加307人，达1185人，是十年前的5倍。

值得关注的是，新能源相关产业今年增长迅速。

新能源汽车电池供应商宁德时代53岁的曾毓群财富增长至去年的近3倍，增长了2000亿，以3200亿元首次进入前三；长城汽车的魏建军、韩雪娟夫妇财富增长至去年的近5倍，增长了1730亿，以2180亿元跃居第七；做新能源汽车的小康控股张兴海、颜敏夫妇是今年榜单上财富涨幅最大的企业家，增长至去年的7.5倍，达到220亿元。

与此同时，50岁的马化腾财富比去年下降730亿，即19%，以3170亿元位列第四。去年首富马云财富下降1450亿，即36%，以2550亿元位列第五，是今年榜单上许家印之后财富下降最多的企业家。

本次榜单中还出现了838位新人，包括运动鞋制造商华利实业73岁的张聪渊，财富880亿元；锂电池材料生产商中伟股份的邓伟明、吴小歌夫妇，财富645亿元；医美材料生产商爱美客58岁的简军，财富440亿元；快时尚跨境电商平台希音37岁的许仰天，财富400亿元。