芒果TV新节目要求“无违法犯罪、无劣迹前科”

制作热门综艺节目《披荆斩棘的哥哥》的长视频平台芒果TV近日推出一档节目，在节目招募海报中注明“无违法犯罪，无劣迹前科”，被网民调侃“一朝被蛇咬十年怕井绳”，相关话题昨天登上微博热搜，在网上引发热议。

资料显示，这档名为《声生不息》的节目是由芒果TV与香港TVB联合推出的“超S级港乐歌唱竞演节目”。目前，节目组正在寻找爱好港乐，拥有演唱能力、音乐创造力、舞台魅力的歌手。

根据网传的招募海报显示，歌手招募不限性别、不限地域，但必须“年满18岁，无违法犯罪，无劣迹前科”。对此，有网民调侃称：“芒果是后期加班真的怕了”。

近段时间，因参演嘉宾屡屡“出事”，芒果TV在播综艺《披荆斩棘的哥哥》也屡受拖累。

就在《披荆斩棘的哥哥》8月10日官宣定档并发布主题曲当日，节目嘉宾霍尊的前女友陈露，曝光两人感情纠纷，推翻霍尊“古风少年”形象，被舆论指摘，芒果超媒隔日股价跌停，后续播出节目中，霍尊个人镜头与特写，被紧急删除或打上马赛克。

《披荆斩棘的哥哥》另一位嘉宾、中国知名钢琴家李云迪本月21日被警方通报因涉嫖娼被行政拘留，芒果一度紧急下线当期节目，随后再将李云迪的镜头也全部被打上马赛克。

据了解，在《披荆斩棘的哥哥》官方社交媒体上，李云迪相关内容已被删除，多期节目显示已下架。