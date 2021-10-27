中欧气候问题负责人将于COP26大会前面谈

欧盟绿色政策负责人蒂默曼斯将在第26届联合国气候变化大会（COP26）举行之前，与中国首席气候特使解振华面谈。

据路透社引述一位欧盟官员说，蒂默曼斯与解振华将于当地时间周三在伦敦会谈，在COP26正式开幕前的最后几天，了解彼此的意见和情况。

蒂默曼斯说，希望中国能就碳排放峰值的时间、投资可再生能源，尤其是对煤炭的取代作出更富雄心的声明。

他说，“当他们说‘2030年之前’时，是2025年还是2029年，将会产生巨大的差别，”并补充称，中国加快减排将对实现巴黎协定目标带来“巨大的正面影响”。

联合国气候变化大会（COP26）将于10月31日至11月12日在英国苏格兰城市格拉斯哥召开。

路透社的报道指出，中国对10年内加快减排的承诺，被认为是全球实现《巴黎协定》将升温幅度控制在1.5摄氏度的目标、和避免气候变化最坏影响的关键。

中国国家主席习近平预计将不会参加COP26。一些气候观察人士担心，中国不打算在此次会议上公布新承诺。目前中国是世界上最大的二氧化碳排放国。

尽管习近平自疫情爆发以来就不曾出访，他仍在国际舞台上发表了三项重要的气候声明，包括将在“十五五”时期逐步减少煤炭消费、在上个月的联合国大会中承诺不再新建境外煤电项目及立即终止海外煤炭融资。