报告：全球若升温三度 香港六成居住地被淹

关注气候组织“Climate Central”最新研究指，若本世纪末全球平均气温上升摄氏3度，约50个城市将面对海平面上升的威胁，香港将有61%人口居住的地方被淹没。

据香港01报道，“Climate Central”的研究认为，虽然威胁是全球性的，但最受影响城市，集中在亚洲。假如全球排放量不变，更将导致全球平均气温升温3度。而全球50个主要城市当中，主要位于亚洲的城市，需抵御前所未有的海平面水平，否则将损失部份或近乎全部现存地区。若升温3度，潮涨时海平面或会淹没目前全球超过8亿人生活的陆地。

其中，香港是全球首20个最受影响地区，估计如平均气温升温3度，香港将有61%人口居住的地方被淹没。中环海滨将大范围被淹没，中环码头亦将近被“没顶”。

联合国辖下“政府间气候变化专门委员会”（IPCC）今年8月公布第六次评估报告（AR6）的第一部分，警告海平面持续上升已不可逆转，并指即使全球升温限制在1.5度内，海平面仍会至少平均上升约2至3米。

Climate Central联同美国普林斯顿大学等机构研究员，利用全球海拔及人口数据，分析如在高碳排放情景下，预计在约200至2000年的时间内，全球平均海平面将上升8.9米。