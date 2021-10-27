中国发力控制债务 西部经济增速逊色

随着中国中央政府的房地产调控与强化专项债券资金使用管理给增长带来压力，第三季度中国西部欠发达地区与东部富裕地区之间的经济差距扩大。

据彭博社报道，今年1至9月，贵州、青海、陕西和宁夏的固定资产投资出现萎缩，导致这些省份的经济增速低于全国的9.8％。西藏的投资亦告下降，不过该地区尚未公布GDP数据。

西部地区另外六个省份的扩张速度也慢于全国水平，只有重庆表现出色。总体而言，西部地区今年1至9月累计投资同比增长5.5％，低于中部、东北以及东部地区和全国的水平。

就全国而言，第三季度增速放缓，这固然有同比基数较高的原因，但也受到电力短缺、疫情反复和房地产市场动荡的拖累。政府解决经济失衡和降低金融风险的行动也对经济活动产生了影响，房地产部门和地方政府债务管控收紧可能推助了地区间差距的扩大。

就在不久前，得益于促进西部地区增长的大规模政府投资以及低端产业从沿海省份的转移，中国西部省份的经济增速还高于东部地区。但新冠疫情导致这一进程放缓，地方政府专项债发行减少，企业对扩张变得更加谨慎。

因新冠疫情而反复实施的封锁和旅行限制给国内旅游业造成的伤害也影响了这些地区的增长。

为了协调地区发展，国务院上周发布了连接成都和重庆这两个西部重镇的宏伟蓝图，将把成渝地区双城经济圈建设成为具有全国影响力的“重要经济中心”和“科技创新中心”。