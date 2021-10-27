北京副市长：冬奥准备工作就绪 疫情是最大挑战

北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东今天介绍北京冬奥会、冬残奥会筹备情况时说，目前各项准备工作已经就绪，所有12个竞赛场馆全部完工；明年1月27日冬奥村将正式开村，2月2日开展火炬传递。他还说，疫情是举办冬奥会面临的最大挑战。

根据人民网报道，张建东在国务院新闻办公室举办的发布会上指出，为做好疫情防控工作，与国际奥委会、世界卫生组织等成立国际疫情防控工作组，与国家卫健委、北京市、河北省等组建国内疫情防控专班和专家组。

他说，北京冬奥组委坚持把参会各方健康安全放在首位，充分发挥国际国内两个机制的作用，制定了冬奥会疫情防控总体指导意见、总体工作方案和“一场一策”“一馆一策”的防疫措施。上月30日发布了疫情防控关键政策，本月25日会同国际奥委会、国际残奥委会发布了第一版防疫手册，明确了坚持简化办赛、远端防控、疫苗接种、闭环管理、有效处置、防控一体化等6条基本原则，提出了具体防疫措施。接下来将召开各利益相关方系列解读会，对具体防疫政策进行全面阐释。

谈到场馆和基础设施建设，张建东说，所有12个竞赛场馆全部完工，通过国际冬季单项体育组织认证，全面具备办赛条件。国家速滑馆“冰丝带”、国家雪车雪橇中心“雪游龙”、国家跳台滑雪中心“雪如意”等新建场馆，在满足办赛要求的同时，充分融入了中国文化元素，已成为令人瞩目的标志性建筑。三个冬奥村、主媒体中心等非竞赛场馆已经交付使用，京张高铁、京礼高速等基础设施投入运营，无障碍设施环境进一步提升，全面满足冬残奥会的要求。

张建东还表示，深入实施可持续性计划、碳中和实施方案，完成延庆和张家口赛区生态修复，实现全部场馆绿色电网全覆盖，在国家速滑馆等4个场馆使用新型二氧化碳制冷剂，北京冬奥会碳排放将全部中和。