马英九涉贱卖党产“三中案”一审判无罪

台湾前总统马英九2007年被控在中视、中影、中广股权与旧中央党部交易案中贱卖国民党党产，涉触台湾《证券交易法》相关罪名。台北地院今日一审宣判，马英九、中投前董事长张哲琛、前总经理汪海清无罪。马英九表示非常欣慰，感谢司法公正，还他清白。马英九办公室则呼吁，台湾人应看清蔡英文政府利用司法进行政治追杀的伎俩，未来不管是年底公投、2022年或2024年选举，用人民的力量让“东厂”下架。

综合联合新闻网和《自由时报》报道，“三中”中影、中视、中广股权交易案起源于台湾《广电法》修法要求党政军退出媒体。马英九2005年12月在担任国民党主席期间，为了在法定期限内让国民党退出媒体经营，委由中投公司出售中视、中影、中广股权及旧党部大楼，但被游锡堃、柯建铭批贱卖“三中”，并告发马英九等人。

特侦组经过九年侦查，未查到不法证据，于2014年8月签结三中案结。但党产会2016年成立后，与多名律师再度告发，北检重启调查，台北地院历经三年多审理，今天一审宣判马英九与张哲琛、汪海清无罪。

马英九办公室表示，前总统马英九在政坛多年，一向清廉自持，无论任何立场的民众，甚至政治上的对手，都肯定他的操守，这个判决符合台湾人认知。

马办指出，本案民进党追打多年，北检也大动作办了很久，但结果是证明马英九的清白，没有一毛钱流入自己口袋。过程中当时马英九一再要求一定要合法，最重要的是国民党身为当事人，也不认为利益受损，北检却还是强行起诉没有拿一毛钱的人，这样合理吗？

马办表示，最高法院检察署特别侦查组已于2014年8月以查无不法签结本案，新闻稿载明，“因当时中视股票在市场交易量很少，交易清淡，不可能卖到帐面价钱，当时卖主又因法律限制，急着脱手，因此中视股票买卖的价格，不构成贱卖。”北检却用拼贴、罗织、入人于罪方式，论述前后不一，只是想硬办马英九。

马办还说，依《广电法》规定，94年12月26日前，政党必须退出广播、电视经营。马前总统当时担任国民党主席，为使国民党符合法律规定，并避免中视及中广公司遭受撤照处分，进而出售中投等公司持有的华夏公司股权，完全符合国民党及中投公司的利益。

马办强调，政党追求执政，公司追求营利，两者完全不同。国民党针对三中买卖要考量的除了价钱外，更重要的是符合国民党的利益。国民党主席对社会、媒体有更高价值的责任，北检把国民党主席当成公司董事，把马英九当成中投公司承办人，用弊案的角度侦办，如此能服众吗？

马办也提到，监委高涌诚、王美玉、赵永清的调查报告指出，北检侦办马英九三中案等案，涉违反侦查不公开等情，严重侵犯人权，且马英九告发北检泄密的案件，由当时身为被告的北检检察长邢泰钊自行核章签结，程序亦未尽妥适。种种匪夷所思的作法，有媒体社论认为这是“东厂”行径，台湾人自有公评。

马办最后呼吁，台湾人应看清蔡英文政府利用司法进行政治追杀的伎俩，未来不管是年底的公投、2022年或2024年选举，用人民的力量让“东厂”下架。

