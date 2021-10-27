欧洲议会代表团据报下周访台

由欧洲议会多名议员组成的代表团据报将于下周访台，中国大陆驻欧盟使团指此举将破坏中欧关系，并警告将根据事态发展作进一步的反应。

香港《南华早报》引述熟悉这一行程的多位消息人士报道说，这一小型代表团计划在下周初赴台，与台湾高级别官员会面。

率领代表团的将是曾因批评中国大陆、被北京制裁的法国欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphael Glucksmann）。

报道也提到，一份邀请函显示，台湾外交部政务次长曾厚仁将在11月3日主持晚宴，接待欧洲议会“应对外国干涉欧盟民主进程特别委员会”。

欧洲议会上周刚刚通过一项不具约束力的《欧盟与台湾政治关系与合作报告》，呼吁欧盟深化与台湾的关系，并启动欧台投资协议协定程序。

报道称，此次访问正值台海两岸紧张关系加剧、欧盟与中国大陆更广泛关系也处于微妙时刻。基于“安全风险”，议会的工作人员已宣誓对细节保密，甚至收到电子邮件，要求他们在出发前之前不要讨论行程内容。

中国大陆驻欧盟使团今天（27日）已在官网作出回应说，一个中国原则是中欧建交和发展双边关系的政治基础，不同台湾当局开展任何形式的官方形式的官方往来，是遵守一个中国原则的应有之义。

“欧洲议会是欧盟官方机构，下设委员会如派出议员访问台湾将严重违反欧方对奉行一个中国政策的承诺，损害中国核心利益，破坏中欧关系健康发展。”

