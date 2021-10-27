中国文旅部：疫情高风险地区景区该暂停的要立即暂停

中国文化和旅游部资源开发司印发通知，要求各地科学动态调整防控策略和措施，疫情高风险地区旅游景区该暂停运营的要立即暂停运营。

根据中国文化和旅游部网站消息，通知要求坚持常态防控。按照外防输入、内防反弹的要求，对旅游景区开放承载量和接待能力进行全面评估。地方冠病疫情防控风险等级和应急响应级别作出调整的，应当按照属地党委、政府要求分级管理，科学动态调整防控策略和措施，疫情高风险地区旅游景区该暂停运营的要立即暂停运营。旅游景区游客接待上限由各省（区、市）党委、政府根据当地疫情防控形势确定，不搞“一刀切”。

通知还要求，抓好重点区域和关键环节防控，补上短板漏洞。继续面向公众主动做好常态化疫情防控、预约旅游、厉行节约等宣传引导，强化公众疫情防控意识，培育文明旅游、预约旅游和节约粮食的良好习惯。

通知要求，做好员工健康监测和报告；强化疫情防控培训；严格上岗工作规范；加强清洁消毒；强化重点环节管理以及做好安全保障。

通知最后指出，景区要科学合理设置游客接待上限，严格落实门票预约制度。景区内演艺场馆应实施专门预约管理，合理设置观众最大接待量和观看演出时观众的间距。有效采取智慧引导等手段，科学分流疏导游客，做好游客流量关口前置管控。