大陆国台办：若民进党继续“倚美谋独” 必遭灭顶之灾

中国大陆国务院台湾事务办公室发言人马晓光警告，若民进党继续沉迷“倚美谋独”，必将遭灭顶之灾。

据海外网报道，马晓光10月27日被问及，拜登政府正在与民进党当局讨论提早交付F-16V战机可能性。与此同时，台陆军还规划“复编5个步兵旅，强化滩岸守卫能力”。请问大陆如何看待台军买战机、扩兵力的行动？

马晓光表示，美台近期加紧勾连挑衅的背后，包藏的是“以台制华”的祸心，打的是“倚美谋独”的算盘。无论他们怎么勾连折腾，都是徒劳的。

他表示，想要强调四点。

第一，当前台海和平稳定面临的最大威胁是民进党当局与外部势力加紧勾连，不断进行“台独”挑衅，包括赤裸裸地贩卖“两国论”，这是破坏台海和平稳定、升高台海局势风险的根源。台湾民众是清楚的。

第二，美国总想拿台湾问题做文章，找麻烦，不断挑战中国核心利益，是枉费心机。今天的中国不惧怕任何国家的打压。大陆敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，停止一切对台售武。

第三，民进党当局不惜债台高筑购买军火只能“吹哨壮胆”，长不了“肌肉”，更换不来台海和平稳定。他们拿台湾民众的血汗钱，天价向美国购买军火，这些赔本买卖背后，到底谁获利，谁中饱私囊，又损害了谁的利益，不言而喻。

第四，大陆绝不容忍“台独”，绝不允许台湾从中国分裂出去，任何人不要低估大陆捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！如果民进党当局继续沉迷于“倚美谋独”、“以武谋独”的梦幻中，胆敢铤而走险，必将遭致灭顶之灾。