何佩珊回应打击龙虾争议：食品安全本是国安重要一环

香港新任海关关长何珮珊早前说，近期打击走私澳洲龙虾活动，是维护国家安全的重要工作。她今天接受媒体访问时解释，食品安全本身就是国家安全的重要一环，打击走私龙虾是关注食物安全，不是针对贸易不公平。

根据《星岛日报》报道，何珮珊表示，香港海关绝对有责任维护国家安全，当中包括食物安全，她认为这是守住国家“南大门”的重责。何珮珊说，今年1月开始，香港进口澳洲龙虾数量由以往每月约100公吨，大幅增至每月250公吨，认为数据可疑，故深入调查，发现有不法分子以非法手段走私至大陆，以获得丰厚利润。

何珮珊说，这些走私进入大陆的龙虾未经大陆检验检疫部门的品质检查，对大陆民众的食用安全构成极大风险，故绝对有责任全力打击走私进入大陆的食材，不论产地，只要是走私都要打击，强调非涉及任何贸易不公平的问题。

至于网上有人曲解其言论，何珮珊指，如果发表这些言论的人不知道食安是国家安全重要一环，香港海关可以进行解说，但如果是明知而刻意误导公众、丑化海关，“这就绝对不能接受”。

香港海关第一位女关长何珮珊上周四说，将致力维护国家安全及防范恐怖主义，也会配合国家对外贸易限制打击走私活动，包括打击走私澳大利亚龙虾。

中国大陆从去年开始与澳洲关系恶化，陆续限制了包括龙虾在内的多种大宗商品进口。