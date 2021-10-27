《玻璃心》被下架 大陆国台办：不熟没时间听

活跃于台湾娱乐圈的歌手黄明志与陈芳语合唱的歌曲《玻璃心》疑似批评中国大陆“小粉红”，被大陆影音平台下架，大陆国台办发言人今天回应说，对歌曲不熟也没有发言权，但民进党制造“反中”民粹情绪，引起网民的愤恨和反击是很自然的事。

据中评社刊登的国台办今天新闻发布会的全文，国台办发言人马晓光在发布会上回答台湾媒体提问时，作上述表示。

马来西亚歌手黄明志与澳大利亚歌手陈芳语合唱的歌曲《玻璃心》，本月15日在各大串流平台上架后被网民热传。音乐视频中的歌手服装、道具、场景布置等均为粉红色，被网民解读为讽刺“小粉红”。两人的作品随后于16日被大陆影音平台下架。

马晓光今天首先简短回应说，他对这首歌曲不熟，没有时间去听，对歌曲没有发言权。但他接着说，“我听出你问题的弦外之音，在此作个回应”。

马晓光说，2016年以来，民进党当局破坏两岸关系，不断进行谋“独”挑衅，制造“反中”民粹情绪，“种瓜得瓜、种豆得豆”，“他们的倒行逆施引起广大网民的愤恨和反击，这是很自然的事”。

马晓光指出，2008年至2016年之间没有这样的情况，“造成当前这种情况的根源是谁，元凶是谁，不言而喻”。

他还说，消除这种情况并不难，只要大家坚决反对“台独”，特别是台湾同胞要有自觉性和警惕心，“两岸同胞都是一家人，最终会走向心灵契合”。