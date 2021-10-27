房地产经纪人退出“最缺工”职业排行前十

中国人社部发布的报告显示，“最缺工”职业排行前十”职业保持基本稳定，“房地产经纪人”退出前十。

据界面新闻报道，中国人社部10月27日发布今年第三季度招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行。排行“前十”职业为营销员、餐厅服务员、商品营业员、保安员、快递员、家政服务员、保洁员、市场营销专业人员、焊工、客户服务管理员。

与2021年第二季度相比，本期“排行”有几大特点。

一是招聘需求和求职人数环比均有所降低，三季度市场供求关系得到缓解。从“最缺工”的100个职业看，招聘需求人数从二季度的153.8万人减少至111.4万人（下降27.56%）；求职人数从二季度的51.7万人减少至41.8万人（下降19.15%）；缺口数从二季度102.1万人下降至69.6万人（下降31.83%）；总体求人倍率（招聘需求人数与求职人数的比值）从二季度的2.97下降至2.67（下降10.1%）。

二是社会生产服务和生活服务人员、生产制造及有关人员两个大类职业需求保持旺盛势头。从100个职业分布看，有74个属于上述两大类职业，占主体地位；“快件处理员”“网约配送员”“后勤管理员”等生活服务类职业排位明显上升，“保育师”“美发师”新进排行。新进排行的24个职业中，有17个与制造业相关，如“工业机器人系统操作员”，“真空电子器件零件制造及装调工”等。

此外，排行“前十”职业保持基本稳定，本期“焊工”“客户服务管理员”进入前十，“房地产经纪人”“仪器仪表制造工”退出前十。