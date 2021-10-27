沪综指早盘收挫 中美紧张压制风险情绪

中国股市沪综指周三早盘收低，中美关系的紧张态势压制了投资者情绪，消费和医药板块领跌，资源股同样走疲，而受到政策持续刺激的新能源板块逆势上扬。

据路透社报道，沪综指早盘收跌0.9%，至 3564.71点，沪深300指数跌1.2%。深圳创业板指数挫1%，上证科创板50成份指数跌1.3%。

消费和医药联袂下挫，沪深300主要消费指数和沪深300医药卫生指数早盘分别收跌2%和1.7%；资源股同样走软，中证A股资源产业指数跌1.7%。

包括光伏在内的新能源板块则逆势上扬，中证新能源指数涨2.6%，此前中国国务院称大力实施可再生能源替代。

上海一券商人士说：“孟晚舟回国释放了一些善意信号。但是（中美关系）最近好像又给人感觉是比较紧张的，态度上可能大家都比较强硬一点，但是该做生意可能还是得接着做。”

他认为中美关系紧张对市场的影响边际上减少了，但中国经济下行的预期比较足，股市存在上行压力，投资者较为谨慎。

美国总统拜登周二与东南亚国家领导人一起参加了一场线上峰会，这是四年来华盛顿首次与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)进行领导人级别的接触。美国将东盟视为其对抗中国战略的关键。

此外，美国国务卿布林肯呼吁所有联合国成员国支持台湾“积极、有意义地参与整个联合国系统”。美国联邦通信委员会(FCC)则投票决定撤销中国电信美国子公司的在美业务授权，理由是出于国家安全考虑。

中国9月工业企业利润同比增速回升，三季度采矿业利润增速明显加快，其中，受产品价格持续上涨等因素拉动，煤炭行业利润同比增长2.72倍，但消费品制造业、高技术制造业增速均有所放缓。上下游行业间盈利不平衡问题较为突出，基本面仍需稳固。

万联证券在报告中写道，中国发电、储能、应用、电网等多方面措施并举，政策支撑力度较大，行业方面建议关注景气度依然向上，未来建设投产空间依然较大的风电、光伏和储能等新能源板块。