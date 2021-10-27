北交所第一股首日大涨43%

中国主营助听器的企业锦好医疗25日在北交所精选层正式挂牌，首日大涨43%。

据新京报报道，锦好医疗是中国主要的助听器出口企业，2020年，锦好医疗出口助听器的销售额占到全国助听器出口销售额的12%。2020年，锦好医疗助听器销售额为1.55 亿元。锦好医疗虽然凭借北交所第一股的光环吸引了市场目光。

企查查数据显示，中国现存助听器相关企业1.03万家。2018年中国新增1471家，同比增长30.18%，是近十年中国新增助听器相关企业最多的一年。2020年新增1037家，同比增加0.29%。2021年前9月，中国新增703家，同比增加0.29%。从区域分布来看，辽宁以1378家排名第一，安徽省、广东省分别有1036家、796家，排在第二、三名。从城市分布来看，深圳位居榜首，拥有452家。沈阳市、阜阳市分别有助听器相关企业300家、256家，位居前三。

在世界卫生组织发布的《世界听力报告》中指出，目前全球五分之一的人听力受损，听力损失影响全球超过15亿人，其中4.3亿人听力较好的耳朵有中度或以上程度的听力损失。在听力辅助设备市场中，助听器长期由进口主导。

而今，助听器市场正在被多种趋势重塑。在参与者上，苹果、BOSE等消费品牌的进入让助听器医疗属性减弱；中国众多助听器品牌正在加速技术升级，加大对芯片和算法的研发投入。