蔡英文“四个不同意”吁民进党阻公投滥用

身兼民进党主席的台湾总统蔡英文今天说，罢免案之后，舆论的焦点又回到公投，要再次强调，用公民投票来深化民主，是民进党一直追求的价值，但现在国民党把公投操作成党同伐异的工具，阻碍台湾的发展，蔡英文用“四个不同意 台湾更有力”要求民进党成员全力阻止滥用公投阻碍台湾能源转型、走向国际以及民主深化。

根据联合新闻网报道，蔡英文今天主持民进党中执会，并针对年底四项公投案发表谈话时说，反核四是民进党一贯的主张，因为地震带的风险，以及混乱拼装带来的安全风险，连马英九政府也只能在安全问题长期难解下，选择封存核四；此外，台湾也没有任何一个县市，愿意接受核废料的永久贮存。当年的疑虑都没能解决，国民党却想利用公投重启核四，民进党不会同意。

蔡英文说，三接是可以减少空污、均衡南北发电的重要建设。为了藻礁保育，民进党执政后不仅大幅缩减开发规模，今年更进一步提出再外推方案。国民党从来不关心环保，也不在乎减煤，现在却用这些借口，来阻碍能源转型，制造电力缺口，民进党不会同意。

蔡英文还表示，美猪进口是台湾经贸整体布局的一环，政府已经展开台美TIFA对话，也已经正式申请加入CPTPP。谈判有来有往，美猪只是市场的一种选择，不是强迫购买，政府也保证基于国际标准、食品安全的前提来做好配套，国民党想阻挡台湾走向国际，民进党不会同意。

蔡英文指出，三年前公投绑大选，造成选务混乱，甚至边开票边投票的情况。后来政府把选务分开，避免选举争议，现在国民党想要故技重施，恢复公投绑大选，民进党当然也不同意。

蔡英文说，借今天的中执会，要特别要求民进党所有党公职，从现在开始，要全力来阻止有人滥用公投来阻碍台湾能源转型、阻碍台湾走向国际、阻碍台湾民主深化。

蔡英文表示，这个礼拜六开始，民进党要展开全面社会沟通，包括自己与副总统赖清德、行政院长苏贞昌都会带头到各地宣讲，全力来阻止公投变成恶斗，让改革能够持续推动、让台湾继续前进，“四个不同意，台湾更有力；四个不同意，台湾不会乱下去”，也请民将党所有党公职干部全力配合，把这一仗打好。

国民党主席朱立伦对蔡英文的言论回应说，如果是“四个不同意，台湾真的很没力”。

他说，四个公投一个有关食安、一个是公民权问题，一个针对环境环保，一个针对能源安全问题，这四个议题是民众关心的重要议题，民进党凭一党之私、意识型态，凭个人算计，想要四个不过，公投结果若是同意四比零，我想大家都开心。

至于国民党对于公投的战略，朱立伦说，这周末会到凯道，跟公投的志工朋友们、发起的朋友们一起加油打气。他又说，现在不该透露活动内容，相信活动精采，星期一开始战车宣示，出发往南部去，当天下午屏东也有公投宣讲。