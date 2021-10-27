中国外交部批布林肯挺台参与联合国：严重违反一中原则

中国外交部发言人赵立坚就美国国务卿布林肯昨天呼吁支持台湾“有力、有意义地参与整个联合国系统”相关问题作答时说，美方声明严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，违背自身所作承诺，违反国际关系基本准则，向“台独”势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满，坚决反对，已经向美方表明严正立场，并提出严正交涉。

根据澎湃新闻报道，赵立坚在今天的外交部例行记者会上回答记者相关提问时，强调了四点基本立场。

赵立坚说，首先，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。包括美国在内，全世界有180个国家在坚持一个中国原则基础上，与中国建立了外交关系。一个中国原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则。不容美方单方面挑战和曲解。美方在中美三个联合公报中明确承认，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

第二，台湾地区参与国际组织活动，必须按照一个中国原则处理。联大第2758号决议已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。联合国系统各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务均应遵照一个中国原则和联大第2758号决议，美方吹捧粉饰台湾所谓民主和贡献，为台说项，企图偷换概念，混淆视听，但国际社会对美国的动机意图看得一清二楚。50年前，美国妄图在联合国制造“一中一台”或“两个中国”遭到挫败，今天美国如果还想要开历史的倒车，就是站在14亿中国人民和世界绝大多数国家的对立面，注定要失败。

第三，台湾当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”，极力拓展所谓国际空间，在“台独”分裂的道路上越走越远，这是对台海和平与稳定最大的现实威胁，也是造成台湾近年来参与国际民航组织，世界卫生组织等多边机构活动屡屡碰壁的症结所在。事实上台湾地区获得国际民航组织信息的渠道是畅通的，与世界多个城市通航便利，在符合一个中国原则前提下，台湾地区医疗卫生专家可以参与世界卫生组织相关技术会议，台湾获取包括疫情在内的公共卫生健康信息渠道是畅通的。美方拿台湾参与国际民航组织和世界卫生组织说事，骗取同情，打错了算盘，没有市场。

第四，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础，美方单方面炮制的所谓“与台湾关系法”和对台“六项保证”，严重违反国际法和国际关系基本准则，违反一个中国原则。中方从一开始就绝不接受。一段时间以来，美方在台湾问题上错误言行不断，中方都已经做出坚决必要回应。如果美方继续在打“台湾牌”的道路上一条路走到黑，必然会给中美关系造成颠覆性的巨大风险，严重损害台海和平稳定，也必将严重损害美方自身利益。

赵立坚最后指出，中国敦促美方恪守承诺，切实按照一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第2758号决议，停止发表不负责任的错误言论，停止助台拓展所谓国际空间，不向“台独”势力发出错误信号，以实际行动维护中美关系的政治基础。