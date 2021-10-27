中国气候白皮书：基本扭转二氧化碳排放快速增长局面

中国国务院新闻办今天发表的《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书介绍，中国应对气候变化发生历史性变化，去年中国碳排放强度比2015年下降18.8%，比2005年下降48.4%，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。

根据新华社报道，白皮书指出，中国在经济社会持续健康发展的同时，碳排放强度显著下降。去年中国碳排放强度比2015年下降18.8%，超额完成“十三五”约束性目标，比2005年下降48.4%，超额完成了中国向国际社会承诺的到去年下降40%至45%的目标，累计少排放二氧化碳约58亿吨，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。

白皮书介绍，中国的能源生产和消费革命取得显著成效。2020年中国非化石能源占能源消费总量比重提高到15.9%，比2005年大幅提升了8.5个百分点。非化石能源发电装机规模占总装机的比重达到44.7%，其中光伏和风电装机容量较2005年分别增加了3000多倍和200多倍。

白皮书说，中国是全球能耗强度降低最快的国家之一。初步核算，2011年至2020年中国能耗强度累计下降28.7%。“十三五”期间，中国以年均2.8%的能源消费量增长支撑了年均5.7%的经济增长，节约能源占同时期全球节能量的一半左右。

同时，能源消费结构向清洁低碳加速转化。煤炭占能源消费总量比重由2005年的72.4%下降至2020年的56.8%。

白皮书说，中国产业结构进一步优化，新能源产业蓬勃发展。中国新能源汽车生产和销售规模连续6年位居全球第一，连续8年成为全球最大新增光伏市场，新型储能装机规模位居全球第一。

白皮书指出，中国持续巩固提升生态系统碳汇能力，是全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家，成为全球“增绿”的主力军。同时，简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式成为社会新风尚。