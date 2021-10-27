哈尔滨男子涉弑母焚尸 邻居不敢出门

哈尔滨一名20多岁的男子涉嫌杀人焚尸。其邻居透露，被害人是该男子的母亲。他疑似将母亲杀死后，把尸体从楼梯里拖下楼焚烧。

据山东商报报道，哈尔滨市公安局道外分局27日发布一则警情通报。道外区太安大街25日发生一起杀人焚尸案件。道外警方于当日12时将犯罪嫌疑人汪某抓获。汪某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

记者联系到小区附近一家商铺，对方透露，尸体是小区里一个老人发现的，她听说杀人焚尸者大概二十几岁，“是个男的，被焚尸的是女的。”

新乐小区内一居民张丽（化名）透露，事发后，小区内晚上基本没有人出来。作案的“是个二十五六岁的男的，半夜把他妈妈杀了。从楼梯里拖下楼，楼道里还有血渍，有的人说腿烧焦了。”

由于胆小，张丽未敢随众人一起去现场看，但她从邻居口中了解到，“这个男的没有爸爸，他爸爸在好几年前就死了。”张丽的店铺营业时间从早上九点持续到晚上九点，她这两天也比较害怕，很少出门。

张丽对此事感到不理解，“那是他的亲妈，他怎么会干出这种事呢？”

周围的邻居对这件事心怀恐惧。一位小区居民透露，小区算是比较繁华，街上有夜市，最近天气冷了人就少了。“这两天一到晚上的时候，大家就开始成帮结伙地走了，人抓到了，心里还是害怕的。”