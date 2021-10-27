中国期待COP26各方相向而行 避免出现立场倒退

“联合国气候变化框架公约”第26次缔约方大会（COP26）召开前夕，中国公布新版应对气候变化白皮书。中国生态环境部官员今天（27日）说，完成《巴黎协定》实施细则的谈判仍然是COP26首要任务，期待各方相向而行，避免在已原则达成一致的问题上再出现立场倒退。

联合国气候变化大会本周末即将在英国召开。联合国昨天警告称，当前减排承诺将使全球气温在本世纪末上升2.7摄氏度。

综合中国央视新闻和新华社报道，中国生态环境部应对气候变化司负责人孙桢在国务院新闻办公室发布会上说，COP26首要任务还是要完成《巴黎协定》实施细则的谈判，特别是关于市场机制的一些遗留问题。

他说，中国期待各方相向而行，发达国家要充分展现积极建设性和灵活性，遵循共同但有区别的责任原则，坚持国别目标和政策的国家自主决定属性，避免在已经原则达成一致的问题上，再出现立场倒退，甚至重开谈判。

他提出需重视的几个关键问题，一是希望市场机制为发展中国家适应气候变化行动提供资金支持。目前发达国家提供的资金远不能满足发展中国家适应气候变化的需求，中国支持为发展中国家适应气候变化提供稳定可预期的适应资金支持。

二是市场机制的减排指标与国家自主贡献之间的关系问题，不应要求缔约方因为转让来自于国家自主贡献范围之外的减排指标，而对国家自主贡献的排放进行调整。但针对一些缔约方的担忧，中国也愿意考虑结合国家自主贡献覆盖的范围等因素设置合理的时间期限。

三是关于2020年前的减排指标过渡问题，希望允许缔约方使用2020年前的核证减排量，完成其国家自主贡献目标，并且参与市场交易。中国愿为此探讨妥协方案。

孙桢说，中国愿与COP26主席国英国保持密切沟通协商，推动大会完成这项议题，以及整个《巴黎协定》实施细则遗留问题的谈判。

中国国务院新闻办公室今天发表的《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书指出，中国基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面，2020年中国碳排放强度比2015年下降18.8%，超额完成“十三五”约束性目标，比2005年下降48.4%，超过向国际社会承诺的40%-45%的目标。

白皮书还说，中国也建成了全球规模最大的碳市场。全国碳市场上线交易今年7月16日正式启动，纳入发电行业重点排放单位2162家，覆盖约45亿吨二氧化碳排放量。截至9月30日，累计成交量约1,765万吨，累计成交金额约8.01亿元人民币（约1.7亿新元）。

另据路透社报道，这次是中国2011年以来发布的第二本气候白皮书。中国上次发布气候白皮书是在2011年，此后2012-2020年每年均发布应对气候变化的年度报告。