台民调：四大公投可能全数过关 蔡政府或将面临灾难性冲击

台湾民意基金会昨天公布10月民意调查报告，显示台北市长柯文哲所领导民众党的支持率首次超越国民党；而即将在12月举行的“四大公投”则可能全数通过，若民意趋势不改，届时蔡政府将面临灾难性政治冲击。

综合中广网、自由时报、中时新闻网等报道，在台湾民意基金会公布的“四大公投、政党支持与台湾政局”报告中，民进党的支持度占27.1%，国民党占16.2%，民众党占17.6%。另有1.4%回答“不知道、拒答”，没特别支持哪一个政党则占26.6%。

对此，民意基金会董事长游盈隆在发布报告时点评，这次民调最大的惊奇是民众党支持率首次超越国民党，暂时跃居台湾第二大党；另外，台湾基进党在该党唯一一席立委陈柏维被罢免前夕之际，支持率仍创下新高，达4.3%。他认为，其原因值得深入探究。

游盈隆指出，民众党的支持率达到创党以来最高时候，能否维持或将下跌，已经不再是可以被轻视的问题，尤其该党主席、台北市长柯文哲早已宣布要竞选2024年总统。

针对该结果，国民党立委李德维在接受媒体采访时说，“这绝对是新（任）主席朱立伦的警讯”。他指出，朱立伦参选党主席时打出的旗号，就是过去一年多国民党的支持率并没有起色因此应换人，结果现在支持率甚至还愈加下滑。

李德维认为，民众党之所以能超越国民党，最大原因在于年轻人的支持。换句话说，国民党的核心支持者是长者，民众党则吸纳了大多数非民进党的青年，这对国民党长期发展非常不利，应尽速检讨及改革。

游盈隆还指出，与9月的民调相比，各大小政党的支持率也出现转变。两个主要大党的支持率都下滑，分别民进党下挫3%，国民党下挫3.1%；三个小党则上扬，分别民众党上扬4.3%，时代力量增加1.8%，基进党增加1.9%。中性选民则减少3.1%，台湾政党实力版图的改变是一时性还是永久，他认为仍需密切观察。

“四大公投”同意票占多数

另外，民调也就反莱猪、珍爱藻礁、公投绑大选及重启核四案四项公投案进行了调查。结果显示，四项公投案的同意票都超过反对票。

据民调结果显示，反莱猪公投部分，68.1%倾向投同意票，25.7%投不同意票；珍爱藻礁公投部分，47.7%倾向投同意票，29.6%投不同意票；公投绑大选部分，57.4%倾向投同意票，34.2%投不同意票； 重启核四案部分，46.7%倾向投同意票，41.7%投不同意票。

对于重启核四案的结果，游盈隆分析，6个月前不同意重启核四案的票尚比同意票多0.5个百分点，现在同意票比不同意票多五个百分点，出现了逆转。他认为这是一个重大转变，如果民意趋势不变，公投推动者将赢得胜利。

游盈隆说，公投距今剩不到两个月，若蔡政府没有任何有效作为来改变当前民意，四项公投将全数过关。他认为，这对蔡政府来说将是重大灾难性的政治冲击，宛如“彗星撞地球”。

台湾将于12月18日举行上述的四大公投。

台湾立法院长苏贞昌受访时说，公投是就事论事，并称，“政府得出来向人民沟通说明，除了蔡总统会努力，内阁团队也会到各地向人民报告。”

民进党高层昨天受中央社访问时说，蔡英文今天将对外说明民进党对年底公投的态度与相关规划。该党内高层也指出，民进党身为执政党，有责任充分说明每项公投的利弊得失、及其可能产生的影响，并称，民进党会尽其所能，做宣传、与民众沟通，同时也希望民众能在充分理解的情况下理性投票。

这份民调由游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读及相关公共政策与政治意涵的解析。访问期间为基进党台中市立委陈柏惟罢免案前夕的10月18至20日，为期三天。