消息：中国监管层要求持有美元债房企做还款风险评估

两位消息人士称，中国监管机构要求部分持有大量美元债的房地产企业对其还款风险进行评估，在昨天（26日）召集多家房企召开的会议上，有企业提出贷款展期和延长偿还期等外债重组的建议。

路透社引述其中一位知情人士透露，在中国国家发改委和国家外汇管理局联合召开的会议上，房企汇报了相关外债偿付计划，并对偿还困难的部分做以说明。有企业表示有意办理外债延期变更。

“会上表达观点的较多，也提出各种建议。”另一位消息人士称，对于有代表性的企业，将汇总和评估偿债的最大风险到什么程度。

该人士表示，重点还是对于面临偿债高峰又缺乏资金渠道的房企，了解其自有资金筹措情况。

本月，花样年控股集团、新力控股和当代置业到期美元债违约，加剧了市场对负债高达3050亿美元的中国恒大能否履约的担心。

据报道，目前尚不知晓是哪家企业建议延长债务和重组。

中国发改委外资司昨天会同外汇局资本司召开部分重点行业企业外债座谈会，要求企业不断优化外债结构，严格按照批准用途使用外债募集资金；自觉遵守财务纪律和市场规则，积极主动做好境外债券本息兑付准备，“共同维护企业自身信誉和市场整体秩序”。

消息人士称，参会的房地产企业包括万科、建业地产和泛海控股。由于未能满足与某些融资协议有关的某些豁免函中的某些先决条件，泛海控股间接子公司中泛控股上周违约了10月31日到期的债券。

路透社分析，随着投资者对房地产行业流动性危机的担忧加剧，中国监管层的举措也显示出他们正努力遏制影响。

