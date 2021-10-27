下午察：马云下一站：农业大亨？

电商大亨、互联网科技大亨，或者商业大亨，一直都是外界给阿里巴巴创始人马云贴上的标签。不过，在过去几个月里，这些标签似在慢慢褪色，马云似乎要转换跑道，不再埋首于虚拟的网络世界，而把目光投向农业。

没错，农业。

马云自去年10月底在上海外滩金融峰会上批评中国监管系统后，他的商业帝国很快就受到中国监管机构的严厉审查，其金融科技子公司蚂蚁集团370亿美元的IPO也被叫停。此后，向来高调的马云一度消失在聚光灯下，媒体和网民们纷纷议论：“马云去哪儿了？”甚至还有人揣测：“马云是不是‘被隐身’？”

在今年1月中旬，马云在“消失”两个多月后，终于以公益形象现身。他当时通过视频连线形式，与中国100名乡村教师进行“云会面”并发表讲话。

他说：“这段时间，我和同事一直在学习和思考，我们更加坚定了全身心投入教育公益的想法。这不仅仅是因为我自己是老师出身，更重要的是，教育特别是乡村教育关系重大。今天，我们国家实现了全面脱贫，全面推进乡村振兴战略，进入新发展阶段，正在走向共同富裕。支持好、服务好乡村老师，做好教育部门的补充，更好地发展乡村教育，为乡村振兴、共同富裕而努力，我想这是我们这一代企业经营者的责任和担当。”

有分析人士认为，马云此次以公益形象复出，一方面表明他今后将更加侧重公益，另一方面也表明他认同并支持官方的大政方针——全面脱贫、乡村振兴、共同富裕——这都是当下中国的主旋律。

马云1月20日通过视频连线形式，与中国100名乡村教师进行“云会面”。这是他隐身两个月后首次公开亮相。（互联网）

马云趴趴走

马云最近更“大动作”不断，而当中的第一步，就是他9月1日到浙江省嘉兴平湖参观农业大棚。中国网民称，马云当时疑似在考察阿里巴巴的数字农业基地。

在马云现身后的第二天，阿里巴巴就宣布启动“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”，承诺将在2025年前累计投入1000亿元人民币（208亿新元），助力共同富裕，方向包括加大科技投入，助推农业产业化建设等。

这一前一后的动作，在外界看来，“主旋律”意味十分浓厚。

身穿枣红色短袖上衣、头戴白帽的马云（右），据报9月1日到浙江省嘉兴平湖参观农业大棚。（互联网）

接着，在10月19日，阿里巴巴旗下的《南华早报》报道，马云已前往西班牙考察农业和与环境问题相关的技术。这是马云自去年10月以来首次出国。

一个星期后，10月26日，《南华早报》再次引述知情人士报道，马云正在荷兰造访研究机构，考察农业技术。

知情人士说，马云将继续他的欧洲之旅，造访更多涉及农业基础设施、植物育种和该领域专业知识培训的公司和研究机构。知情人士还称，马云相信将把他考察的技术与阿里巴巴的云计算、大数据分析和人工智能技术相结合，可以帮助中国农业实现现代化。

马云（左）10月25日参观荷兰一家研究机构，他身穿白色防护服，并手拿花盆。（《南华早报》）

综合马云上述一系列动作以及消息人士的爆料，不难推断出，马云下一个事业目标，将在农业领域——事实上，马云更早以前就表露了对该领域的兴趣。

2019年1月，他在在瑞士出席达沃斯论坛时就说过，如果可以再创业，他会进入农业。

同月较早时，他在阿里巴巴技术脱贫大会上也提到，过去农民“面朝黄土背朝天”，是靠天吃饭，未来农民要“面朝屏幕背靠计算”，靠数据来吃饭，用大数据来预判、来决策。

马云当时还表示，过去的农民不会用电脑，但如今的农民却几乎人人有手机。在农村发展电子商务以前不太可能，今天基本上都有可能，因为手机比五年以前的电脑要强大很多。

他并说，上一代的农民背井离乡，到城里做了农民工，今天的农民其实不需要离开自己的土地，就可以成为农业工、农林工。“我们不只是帮助农民增收，而且是帮助他们改变增收的方式。”简单来说，就是马云希望农民能借科技摆脱对传统农耕方式的依赖，提高收入。

投资农业的其他中国与外国富豪

除了马云，中国一众科技富豪其实也在纷纷“归园田居”：腾讯的马化腾今年在“两会”发表的言论，正是要引导互联网科技与智慧农业同频共振，大力培育“新农人”；网易的丁磊更早在2009年已经投入养猪业。

无独有偶，在中国以外的世界富豪，如美国微软创始人比尔·盖茨、亚马逊总裁贝佐斯到法国电信巨头Free创始人泽维尔·尼尔，也都在大举进行农业相关投资。

有统计显示预计，法国将有近16万个农场主在未来三年退休，他们需要接班人。泽维尔·尼尔创办了农业学校Hectar，向所有人免费开放，还用1800万欧元购买了600公顷土地的农场让学生学习，培养现代农人。

法国电信巨头Free创始人泽维尔·尼尔（Xavier Niel）。（法新社档案照）

比尔盖茨是美国最大的农田所有者，他拥有10万公顷的农田，横跨18个州，几乎和香港一样大。

比尔盖茨于10月19日参加在英国伦敦举行的全球投资峰会。（彭博社）

据法广网报道，自从去年暴发冠病疫情以来，全球粮食供应突然紧张起来，一些国家甚至禁止粮食出口。贝佐斯近期就投资进入农业和食品市场，希望通过完善的物流供应链与注入物联网、人工智能等现代信息技术，重塑食品实体零售业与农业的新未来，建立亚马逊的农业食品王国。

回到中国，早在去年8月，中国国家主席习近平就对粮食安全提出警告，他称尽管中国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识。

今年4月，中国“十四五”规划（2021-2025年）还首次将粮食综合生产能力，作为安全保障类约束性指标。中国国家粮食和物资储备局副局长梁彦说，“这释放出中国对粮食安全事关国运民生、国家治国理政头等大事一如既往、一以贯之的重视，也是前所未有的高度重视。”

以14亿人口计，中国是全球粮食消耗最大的国家，尽管中国同时也是粮食生产最大国。根据去年的数据，中国目前的粮食进口比率大约是20％。在中美矛盾未解等情况下，舆论担忧一旦外部局势恶化，中国人的胃，可能将成为第一个被卡的对象。

此外，如今全球冠病疫情仍在蔓延，加上“中国粮仓”河南今年7月发生洪灾等，这些都给粮食生产带来压力。

因此，握有技术和资金的中国民营企业若积极投入农业，某种程度上是可以缓解中国粮食安全的风险。虽不可能一蹴而就，但相信官方是乐见其成。

而且，就在中国官方将“共同富裕”摆上空前重要位置的当下，马云这位正受到“加强监管”的富豪，大谈农业现代化、乡村振兴，对靠农村农民起家的中共来说，恐怕也是最最政治正确的事情吧。