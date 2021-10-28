美军最高将领：中国试验高超音速导弹堪比斯普特尼克时刻

美国军方高官称，中国疑似进行的高超音速武器系统测试，是在华盛顿与北京之间的竞争不断升级之际一种“非常令人担忧”的事态发展。

据彭博社报道，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）受访时说：“我们所见到的是一次高超音速武器系统测试的重大事件。这非常令人担忧，我不知道这能不能算一个斯普特尼克时刻（Sputnik时刻），但我认为非常接近了。它吸引了我们的全部注意力。”

斯普特尼克是前苏联在1957年发射的人类第一颗人造卫星，它使前苏联当时在太空竞赛中处于领先地位，让美国大为震惊。

英国《金融时报》此前引述未具名美方官员报道，中国军方可能在夏季进行了两次高超音速武器试验，包括把能携带核弹头的近地轨道高超音速武器发射到太空中。

该下一代技术如果得到完善，可能会被用于向南极发射核弹头，使它们绕过布置在北半球的美国反导系统。

报道称，米利把中国的试验与斯普特尼克时刻相提并论，显示了美国对北京在高超音速武器方面工作的担忧。

美国空军部长肯德尔（Frank Kendall）在上个月的演讲中提到了这种中国太空系统的潜力，这种系统在冷战期间被称为“部分轨道轰炸系统”，即先进入近地轨道再脱离轨道以击中目标。

雷神的首席执行官海斯（Gregory Hayes）周二表示，美国在高超音速技术方面“至少”落后于中国数年时间。

中国否认了相关报道，称其只是发射了可重复使用的航天器。

