接受美媒访问 蔡英文证实美军在台训练

台湾总统蔡英文在美国媒体专访中首次证实有美国军队存在于台湾，并相信如果台湾受到来自中国大陆的攻击，美国和其他区域民主政体会向台湾伸出援手。

蔡英文前天（26日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，在台美军人数没有人们想象的多，但没有提供确切数字，并强调在提升台湾防御能力方面，台美有多方面的合作。

蔡英文指中国大陆对台威胁每天都在增加。至于台湾是否能在没有军事援助的情况下自我防卫，蔡英文回答说，台湾会尽所能自我防卫，但友人和和理念相近地区的支持，对台湾而言也是重要的。

她呼吁日本、韩国和澳大利亚等区域民主政体协助台湾，为台湾提供支持，她也认为台湾需要对军方的传统战斗部队形式进行调整，以保卫台湾。

不过，蔡英文也说，她没有放弃任何能改善两岸关系的可能性，她愿意在中国大陆国家主席习近平同意下，两人坐下来交谈。虽然两岸政治制度存在差异，但是她相信，两岸政府仍然可以和平共处。

她还说，台湾一再表示希望和中国大陆展开对话，这是在处理两岸关系时，避免误解和误判的最佳方式。

CNN派驻在香港的记者雷普利（Will Ripley）此次专程到台湾对蔡英文进行采访，采访画面显示，蔡英文除了在室内接受雷普利一对一的专访，两人还一起逛台北街道，走进台湾著名小吃店“两喜号”吃炒米粉和鱿鱼羹。蔡英文还对雷普利说，这是她最喜欢的食品之一。

蔡英文（右）带CNN记者雷普利（左）到台湾著名小吃店“两喜号”吃炒米粉。（CNN视频截图）

美国《华尔街日报》本月较早前引述不具名官员率先报道，美军特种部队及支援部队队员，负责训练台湾陆军，海军陆战队则协助台湾海军进行小型舰艇训练。

过后多家国际媒体也跟进，并引述一两名不具名美国官员“证实”消息，包括路透社引述官员称，美军以轮调制派员赴台协训，并暗示有关训练在今年1月拜登政府上台前就已开始。

不过，美国国防部早前受询时对有关训练不予证实和评论，只强调美方对台湾的支持与美台防务关系，和中国大陆目前构成的威胁相应（aligned），并敦促北京和平解决两岸分歧。台湾国防部也对美军协训不予置评，只表示所有军事交流都按年度计划进行。

美国有线电视新闻网引述美国国防部数据报道，美军在台人数从2018年的10人增至今年的32人。

总统拜登上周四（21日）在美国有线电视新闻网举办的市民大会上声称，如果北京对台动武美国将协防台湾后。白宫之后重申美国对台政策不变，专家则再次指拜登上述发言是口误。

美国的台湾问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）说，拜登的言论是“口误”，并说华盛顿承诺保卫台湾“显然并非事实”。

葛来仪说：“有人认为这是在故意发出不明确的信号，在我看来，这是毫无意义的，混淆的政策只会削减美国的威慑力。”

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上回应时，敦促美国“不要站在14亿中国人民的对立面”，在台湾问题上谨言慎行，不要向台独势力发出任何错误信号。

对于会否协防台湾的问题，美国长期以来遵循“战略模糊”的政策。外交界所谓的美国对台“战略模糊”，指的是美国依据国内法——1979年通过的《台湾关系法》，承诺为台湾提供使其保持足够自卫能力的防御物资和服务，同时若中国对台发动军事攻击，美国会以制裁等非和平手段干涉，是否出兵却不一定。这个既承认“一个中国”，又支持台湾自卫的做法，是谓“战略模糊”。坎贝尔周二维护了这个立场，并强调美国对北京发出结合外交和美国国防创新的综合信号，是“维护和平与稳定的最优道路”。