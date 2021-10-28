傅政华被免职并撤销全国政协委员资格

已经落马的中国司法部原部长傅政华，昨天被免去在全国政协的职务，并被撤销政协委员资格。

据新华社报道，政协第十三届全国委员会第六十次主席会议昨天（27日）在北京召开。会议审议通过了关于免去傅政华全国政协社会和法制委员会副主任职务。撤销其政协第十三届全国委员会委员资格的决定，提请第十九次常委会会议追认。

中纪委本月2日宣布，傅政华涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年66岁的傅政华是河北滦县人，北京大学分校法律专业毕业，拥有法学硕士学位，他是“老公安”，从北京市公安局普通侦查员做起，一步步做到了后来的公安部常务副部长、司法部部长。

傅政华在北京市公安系统任职期间，曾参与调查、侦破“1996年运钞车抢劫案”、“1997年白宝山案”、“门头沟袭警案”、“黄光裕案”等多起大案、要案。他在担任北京市公安局长时，曾高调扫黄、打掉顶级会所“天上人间”。

傅政华2013年调往公安部，2018年再调往司法部。在中国公安部原副部长孙力军去年4月落马10天后，傅政华被免去司法部部长职务，并在同年5月转任全国政协社会和法制委员会副主任。

他最后一次公开露面，是上月15日至17日，参加了中国全国政协副主席陈晓光率领的全国政协社会和法制委员会调研组赴重庆调研。