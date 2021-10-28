菜价暴涨 肉价反弹 中国CPI面临上行压力

受降雨、低温等气候影响，中国蔬菜价格近期迅猛上涨，与此同时，猪肉价格也出现了反弹，今年来维持低位的居民消费价格指数(CPI)正面临攀升压力。

据彭博社报道，中国商务部的数据显示，蔬菜批发价格已明显脱离近年同期的区间。彭博用中国农业农村部的数据测算，截至10月26日，重点监测的28种蔬菜均价较国庆节前上涨了34%，同比涨幅亦达到30%。

摩根大通首席中国经济学家朱海斌表示，蔬菜在CPI篮子中的权重为2%左右，近期菜价上涨对10月份CPI的拉升作用可能约为0.5个百分点。

他预计，未来几个月CPI同比将迈向2%，这主要是由于基数效应，但同时也有通胀势头温和攀升的因素。摩根大通预计中国今年全年CPI增长为0.9%。

受到猪肉价格同比下跌以及消费总体偏弱的影响，虽然中国9月工业生产者出厂价格(PPI)的涨幅升至26年来的高位，CPI仍然维持在较低水平，PPI和CPI的剪刀差走扩至1993年来的最大。不过，近期肉蛋价格与蔬菜价格明显联动，形成共振，可能对CPI产生更大的推动。

事实上，鸡蛋期货价格升至7月份以来的最高，作为CPI篮子重要组成部分，猪肉批发价格本月以来也已上涨17%。据中信证券明明债券研究团队，能繁母猪和生猪存栏同比增速已见顶，新一轮猪肉价格周期大概率在明年二季度启动。

此外，中国国家气候中心预计10月进入拉尼娜状态，并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。据中信建投期货的报告，北方设施蔬菜在冷冬条件下的采暖需求必然上升，这亦将同步推高蔬菜采暖成本，预计未来3个月蔬菜价格将维持强势格局，但明年春节之后的蔬菜价格面临加速下跌的风险。

在国新办上周的新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，今年的猪肉、蔬菜、水果等产品生产供给形势不错，同时将组织加工销售企业和冷链物流企业扩大鲜活农产品购销，坚决打击囤积居奇等扰乱市场行为。

虽然CPI同比增长或将加快，但包括摩根大通的朱海斌和ING大中华区首席经济学家彭蔼娆在内的经济学家预计，目前的情况仍较为温和，尚不至于影响货币政策。