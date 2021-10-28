中国发改委与部分煤企会面研究界定牟取暴利标准

中国国家发改委昨天（27日）与部分煤炭、电力行业协会和企业会面，研究如何界定煤炭企业哄抬价格、牟取暴利的判断标准。

发改委今天在微信上公布，发展改革委价格司当天连续召开会议，除了上述协会和企业之外，价格司也邀请了经济、法律方面的专家。

会议听取了相关行业协会和企业近年来煤炭生产经营情况汇报，集中讨论了促进煤炭行业与下游电力等产业协调可持续发展应保持的合理价格区间和利润率水平，着重研究了认定煤炭企业哄抬价格、牟取暴利的具体认定标准和方法。

发改委早前公布，部分煤炭等能源资讯机构可能存在操纵价格指数的情形。发改委价格司同有关方面成立的联合工作组，将对具有全国性影响的所有煤炭价格指数编制发布单位，启动价格指数行为评估和合规性审查。

发改委也在前天公布，山西、陕西、内蒙古三个煤炭主产地一些煤矿周边存在大量未办理相关手续的无证照存煤场所，为不法贸易商囤积煤炭提供便利，严重扰乱煤炭市场正常经营秩序，且安全、环保等问题突出。发改委同有关部门要求三省区抓紧组织摸底排查，分类加强监管和清理整顿。

彭博社昨天引述消息人士报道，中国计划对煤炭生产企业出售动力煤的价格设限，包括设定目标价和价格上限，以缓解电力短缺问题。

